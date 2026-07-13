Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Raub, Diebstahl, Einbruchsversuch, Verkehrsunfall, Kind aus Pkw befreit

Reutlingen (ots)

An Fahrrad zu schaffen gemacht

Wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Beleidigung ermittelt die Polizei seit Sonntagabend gegen einen 27-Jährigen. Der Mann soll gegen 23 Uhr in der Straße Am Heilbrunnen versucht haben, ein Fahrrad zu entwenden und sich dabei mit einer Flex am Schloss des Fahrzeugs zu schaffen gemacht haben. Mehrere Zeugen wählten daraufhin den Notruf. Ein Zeuge hielt den Tatverdächtigen bei seiner versuchten Flucht fest, wobei die Kopfhörer des Zeugen beschädigt wurden. Die alarmierten Polizeibeamten beleidigte der 27-Jährige außerdem. Er wurde vorübergehend festgenommen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (mr)

Reutlingen (RT): Versuchter Einbruch in Gaststätte

Ein Krimineller hat sich in der Nacht zum Montag an einer Gaststätte in der Metzgerstraße zu schaffen gemacht. Gegen 0.40 Uhr ging der Unbekannte die Alarmanlage des Gebäudes an und wurde hierbei von einer Zeugin beobachtet und angesprochen. Danach flüchtete der Täter. Er konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Pfullingen (RT): Mit MacBook und Geldbörse geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach zwei circa 18 bis 20 Jahre alten und ungefähr 170 Zentimeter großen Männer mit dunkler Hautfarbe fahndet derzeit die Polizei. Am späten Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr, war ein 29-Jähriger auf dem Fußweg zwischen der Richard-Silber-Straße und der Römerstraße unterwegs und traf dort auf das Duo, dem er auf Nachfrage eine Zigarette aushändigte. Danach wurde der 29-Jährige aufgefordert, stehen zu bleiben und nach dem Inhalt seines Rucksacks gefragt. Dabei hielt einer der Unbekannten ein Messer in der Hand. Der Geschädigte übergab daraufhin sein MacBook sowie seine Geldbörse. Mit den Gegenständen flüchtete das Duo in Richtung Richard-Silber-Straße. Die Täter konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nicht mehr angetroffen werden. Einer von ihnen trug eine braune Jacke und hat schwarze Haare. Sein Begleiter war schwarz gekleidet und trug eine Kappe. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (mr)

Neuffen (ES): Brände in Waldstück

In ein Waldstück zwischen Neuffen und Beuren, in Verlängerung der Breitensteinstraße, sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, gerufen worden. Ein Zeuge hatte dort zuvor einen Brand entdeckt und den Notruf gewählt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei circa 100 Meter voneinander entfernt gelegene Brandstellen. Die aus noch unbekannter Ursache ausgebrochenen Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (mr)

Neuhausen (ES): Bei Sturz verletzt

Schwere Verletzungen hat ein E-Scooter-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend erlitten. Der 54-Jährige befuhr gegen 21.45 Uhr die abschüssige L 1202 von Wolfschlugen herkommend in Richtung Neuhausen. Auf Höhe der Einmündung der Straße In den Akademiegärten stürzte er aus bislang unbekannter Ursache zu Boden. Der 54-Jährige musste nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden am E-Scooter beträgt mehrere hundert Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Kind aus Auto befreit

Polizei und Feuerwehr sind am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf einen Parkplatz in die Reutlinger Straße geeilt, nachdem dort eine Frau zum Telefonieren angehalten hatte und ausgestiegen war. Aus unbekannten Gründen verriegelte der Passat, in dem sich ihr 4 Wochen alter Säugling befand, die Türen, wonach sie umgehend den Notruf wählte. Die Feuerwehr schlug ein Fenster des aufgeheizten Wagens ein und rettete den Säugling, der vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. (tr)

Albstadt (ZAK): Brand in Ebingen

In die Hartmannstraße nach Ebingen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Sonntagmittag, gegen 12.40 Uhr, ausgerückt. Dort dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand eine Zigarette zunächst Plastikmüll und anschließend eine Thuja-Hecke sowie eine Wiesenfläche in Brand gesetzt haben. Durch die Flammen wurde auch ein angrenzendes Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. So wurden Rollläden verbogen und Fenster beschädigt. Auch ein Zaun nahm Schaden. Verletzt wurde niemand. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf circa 15.000 Euro belaufen. (mr)

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