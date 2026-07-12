Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vielzahl Brände, überwiegend infolge der trockenen Witterung; Körperverletzung; Vor Kontrolle geflüchtet; Wertgegenstände aus Wohnung entwendet

Reutlingen (ots)

Beim Grillen Flächenbrand verursacht

Zu einem Einsatz der Feuerwehr ist es am Samstagnachmittag an der Schutzhütte im Bereich der Pestalozzistraße gekommen. Dort hatte gegen 14.15 Uhr ein 41-Jähriger einen Holzkohlegrill angezündet, wobei aus Unachtsamkeit ein Stück der glimmenden Kohle auf den trockenen Boden fiel. Dies führte binnen kürzester Zeit dazu, dass sich auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmetern ein Flächenbrand entzündete, welcher von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Mutmaßlich entstand hierbei ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der 41-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung entgegen.

Pfullingen (RT): In Gartengrundstück eingebrochen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 08.07.2026, und Samstagvormittag ist ein bislang unbekannter Täter in einen Geräteschuppen und ein Gartenhaus eines Gartengrundstücks im Bereich des Starenwegs eingebrochen. Durch Aufhebeln einer Tür und eines Fenster verschaffte sich der Unbekannte Zutritt und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Metzingen (RT): Körperverletzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Personen ist es am Samstagabend gegen 18.00 Uhr im Bürgerpark in der Stuttgarter Straße gekommen. Dort schlugen nach Zeugenangaben aus bislang unbekanntem Grund zwei merklich alkoholisierte 30 Jahre alte Frauen auf einen 38-jährigen Mann ein, welcher sich hierauf zur Wehr setzte. Alle Beteiligten zogen sich Verletzungen zu, welche im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Im Anschluss mussten sowohl der Mann als auch eine der beiden Frauen zur Verhinderung einer erneuten Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen werden.

Esslingen am Neckar (ES): Brand in Gartenanlage

Der aufgrund der aktuellen Witterung unsachgemäße Umgang mit einem Holzgrill führte am Samstagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr in einer Gartenanlage im Bereich Kimmichsweiler. Dort hatte um 16.40 Uhr ein 45-Jähriger versucht, in seinem Holzgrill ein Feuer zu entfachen, wobei der Funkenflug dazu führte, dass sich umliegende Gräser und Sträucher innerhalb kürzester Zeit entzündeten. Da erste eigene Löschmaßnahmen aufgrund der raschen Ausbreitung der Flammen scheiterten, verständigte er über Notruf die Feuerwehr, welche den Brand schließlich löschte. Insgesamt wurden durch die Flammen vier umliegende Gartengrundstücke ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.

Köngen (ES): Landwirtschaftliche Maschine geriet in Brand

Ein technischer Defekt an einem Mähwerk führte am Samstagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Weg im Bereich der Bilderhäuslenstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 15.00 Uhr geriet bei Arbeiten ein Mähwerk in Brand, welches durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort war, gelöscht wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Der Landwirt kümmerte sich im Anschluss eigenständig um den Abtransport der Maschine.

Neckartenzlingen (ES): Ohne Führerschein vor Kontrolle geflüchtet

Der 45 Jahre alte Fahrer eines Porsche Cayenne hat versucht, sich am frühen Sonntagmorgen mit seinem Pkw einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 02.00 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug im Bereich der Einmündung Steinachstraße/Stuttgarter Straße anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer gab bei Erkennen des Streifenwagens jedoch Gas und flüchtete durch die umliegenden Nebenstraßen, bis er schließlich in der Sudetenstraße sein Fahrzeug anhielt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.

Kusterdingen (TÜ): Flächenbrand

Entlang der Bundesstraße 28 ist es im Bereich Kusterdingen am Samstagabend zu einem größeren Vegetationsbrand gekommen. Um 20.50 Uhr teilten mehrere Anrufer mit, dass sich auf einer Länge von circa 300 Metern entlang der B 28 ein sich rasch ausbreitendes Feuer entwickelt hatte. Die Feuerwehr, welche mit elf Fahrzeugen und 54 Kräften vor Ort war, konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Zur Ursache und Schadenshöhe liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Während der Löscharbeiten musste die B 28 in Fahrtrichtung Tübingen ab der Ausfahrt Kusterdingen bis gegen 22.10 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Mutmaßlich infolge eines technischen Defekts ist es am Samstagvormittag an einem Wohnmobil des Herstellers Ford zu einem Brand gekommen. Gegen 09.30 Uhr bemerkte die 31 Jahre alte Fahrerin des Fahrzeugs während der Fahrt eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum. In der Wilhelmstraße konnte sie anhalten und unverletzt aussteigen, woraufhin sie über Notruf die Feuerwehr verständigte. Diese kam mit zwei Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort und löschte das zwischenzeitlich teilweise in Flammen stehende Wohnmobil. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Balingen (ZAK): Wertsachen aus Wohnung entwendet

Am Samstagvormittag hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro aus einer Wohnung in der Behrstraße entwendet. Der Unbekannte nutzte ein geöffnetes Fenster in einem Einfamilienhaus aus, um hierüber unbemerkt in das Schlafzimmer einzudringen. Dort durchsuchte er Schränke und Schubladen nach Stehlgut, bevor er unerkannt mit seiner Beute flüchten konnte. Erst später bemerkte eine im Haus anwesende Bewohnerin das Fehlen der Gegenstände und verständigte die Polizei.

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