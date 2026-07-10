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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zimmerbrand mit tödlich verletzter Person

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Zimmerbrand

Zum Brand in einem Zimmer im Obergeschoss eines Einfamilienhauses im Gfällweg sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Freitagnachmittag gerufen worden. Gegen 15.20 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Nachbarn alarmiert worden, die eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude bemerkt hatten. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnten den Senior, der das Haus alleine bewohnte, in dem verrauchten Gebäude lokalisieren und aus dem Haus bringen. Der Brand in dem Zimmer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern zur Stunde (Stand 17 Uhr) noch an. Für den Hausbewohner kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er verstarb trotz aller notärztlicher Bemühung wenig später. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Erkenntnisse zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Die Höhe des Sachschadens an dem älteren Haus dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100- bis 150.000 Euro belaufen. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 51 Feuerwehrleuten im Einsatz, wobei aufgrund der Temperaturen derzeit noch weitere Kräfte zu Ablösung hinzugezogen werden. Der Rettungsdienst war mit sieben Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, der Bauhof mit drei Mitarbeitern vor Ort. (cw)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen

Julian Huissel

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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