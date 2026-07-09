Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Schulen eingebrochen, Trickdiebe unterwegs, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pfronstetten (RT): Unfall im Gegenverkehr (Zeugenaufruf)

Unaufmerksamkeit dürfte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagmittag auf der B312 zwischen Tigerfeld und Huldstetten ereignet hat. Eine 82-Jährige war kurz vor 14 Uhr mit ihrem Opel Meriva auf der Bundesstraße in Richtung Tigerfeld unterwegs, als sie mit ihrem Wagen zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn kam. Ein 62-Jähriger, der ihr mit seinem Mercedes Atego entgegenkam, konnte nicht ausweichen. Es kam zur seitlich streifenden Kollision der beiden Autos. Die 82-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Zwiefalten bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, welcher vor dem 62 Jahre alten Mann gefahren war, sich mit Hinweisen zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 07373/921230 zu melden. (nf)

Filderstadt (ES): In Schulen eingebrochen (Zeugenaufruf)

In zwei Schulen in den Stadtteilen Bernhausen und Bonlanden sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gymnasium in der Tübinger Straße und wuchteten dort mit massiver Gewalt die Türen zu den Räumen der Schulleitung auf. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften sie dabei lediglich auf die Kaffeekasse gestoßen sein und sich mit einem geringen Bargeldbetrag aus dem Staub gemacht haben. Im ungefähr gleichen Zeitraum, zwischen 19 Uhr und sieben Uhr, wurde auch in die Realschule in der Mahlestraße eingebrochen. Hier schlugen die Einbrecher mehrere Fensterscheiben ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. In beiden Fällen dürften allerdings die offenbar mutwillig angerichteten Sachschäden den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigen. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Ob in beiden Fällen möglicherweise die gleichen Kriminellen verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen hat. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise. (cw)

Nürtingen (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der L 1205 ereignet. Kurz vor acht Uhr war eine 43 Jahre alte Motorradfahrerin auf der Landesstraße von Wolfschlugen herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet sie aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Hyundai einer 45-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß kam die 43-Jährige am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Sie erlitt schwere Verletzungen, weshalb sie nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Autofahrerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf schätzungsweise 26.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 1205 voll gesperrt. (mr)

Tübingen (TÜ): Trickdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einem Trickdiebstahl am Mittwochmittag in der Gartenstraße, Ecke Olgastraße. Dort wurde ein 46-Jähriger zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr aus einer aus Richtung Neckarbrücke heranfahrenden schwarzen BMW-Limousine heraus angesprochen. Der Fahrer gab an, dem Wunsch seines angeblich verstorbenen Vaters entsprechend andere Menschen beschenken zu müssen. In der Folge übergab der Unbekannte dem 46-Jährigen eine Kette und einen Ring. Zeitgleich stieg aus dem BMW eine weinerliche Mitfahrerin aus, umarmte den 46-Jährigen und legte diesem eine weitere Kette um. Dabei entwendete die Frau die hochwertige Kette des 46-Jährigen. Anschließend flüchteten die Personen mit dem BMW auf der Gartenstraße ortsauswärts in Richtung Lustnau. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum schwarzen BMW oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell