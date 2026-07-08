Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; Undichte Gasleitung; Brand; Streitigkeiten; Erfolgreiche Vermisstensuche; Defekte Gastherme

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Gegenstände von der Brücke geworfen (Zeugenaufruf)

Nach zwei Mädchen, die als etwa 15 bis 18 Jahre alt beschrieben werden, fahndet das Polizeirevier Münsingen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der B465 am Ortsausgang Münsingen in Richtung Ehingen ereignet hat. Ein 46-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit seinem Ford Puma auf der Bundesstraße unterwegs, als sein Wagen von einem Gegenstand getroffen wurde, der von der dortigen Brücke auf die darunter führende Bundesstraße geworfen wurde. Der Ford wurde dabei so schwer beschädigt, dass er in der Folge nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Ein Zeuge hatte die beiden gesuchten Mädchen dabei beobachtet, die nach der Tat in das angrenzende Wohngebiet Parksiedlung flüchteten. Da er aber den entstandenen Schaden von rund 5.000 Euro an dem Auto nicht mitbekommen hatte, wurde die Polizei zunächst nicht hinzugezogen. Eines der Mädchen war mit einer hellen, weißen oder beigefarbenen Hose, hellem, rosafarbenen T-Shirt und hellen Turnschuhen bekleidet. Sie hatte lange, braune und offen getragene Haare. Ihre ungefähr gleichaltrige Begleiterin war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen, minimal bauchfrei getragenen T-Shirt und schwarzen Turnschuhe bekleidet. Sie hatte ebenfalls lange, braune Haare, die zu einem niedrig getragenen Pferdeschwanz gebunden waren. Zudem trug sie eine Armbanduhr mit weißem Band am linken Handgelenk. Hinweise bitte an das Polizeirevier Münsingen, Telefon 07381/93640 (cw)

Köngen (ES): Undichte Gasleitung

Eine undichte Gasleitung an einer Straßenbaustelle hat am frühen Mittwochmorgen zum Einsatz der Rettungskräfte in der Tiefe Straße geführt. Gegen 4.45 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Passanten einen riech- und hörbaren Gasaustritt an der Baustelle bemerkt hatten. Vorsorglich wurden die Bewohner der umliegenden Häuser evakuiert. Durch den hinzugerufenen Energieversorger konnte die undichte Stelle innerhalb weniger Minuten abgedichtet werden, sodass alle Bewohner der insgesamt neun Häuser gegen 5.30 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Neben dem Gasnotdienst war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten im Einsatz. Verletzt wurde niemand. (cw)

Wernau (ES): Thuja-Hecke in Brand gesetzt

Zum Brand einer Thuja-Hecke sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, in die Stettiner Straße gerufen worden. Eine 38-Jährige hatte bei der derzeitigen, sehr trockenen Witterungen Unkraut zwischen den Steinplatten auf dem Weg zum Haus mittels eines Bunsenbrenners entfernt und dabei die Hecke in Brand gesetzt. Durch die dabei entstanden Hitze und den Ruß wurden die angrenzende Hausfassade und die Blechverkleidung des Dachvorsprungs des Wohngebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Um einen Schwelbrand ausschließen zu können, musste zudem die Verkleidung des Dachvorsprungs geöffnet werden. Der entstanden Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Deizisau (ES): Auseinandersetzung an Uferpromenade (Zeugenaufruf)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen ist es am Dienstagabend an der Uferpromenade in der Altbacher Straße gekommen. Fünf Personen waren aufgrund eines nichtigen Grundes gegen 21.15 Uhr in Streit geraten. In dem Verlauf sollen drei Frauen, alle im Alter von 21-22 Jahren, auf eine 19-Jährige eingeschlagen haben. Dies versuchte ein mit anwesender 19-jähriger Mann zu verhindern, wurde hierbei jedoch selbst mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hinzueilende Passanten konnten die Auseinandersetzung schließlich beenden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen der Auseinandersetzung, insbesondere die einschreitenden Passanten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 3990 330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (hj)

Aichwald (ES): Vermisste Person aufgefunden

Durch umfangreiche Suchmaßnahmen, in die zeitweise auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, ist am frühen Mittwochmorgen ein Mann wohlbehalten aufgefunden worden. Vorausgegangen war eine Vermisstenmeldung eines Pflegeheims, nachdem das Fehlen eines 71-Jährigen bemerkt wurde. Der Mann wurde zunächst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (nf)

Albstadt (ZAK): Defekte Gastherme

Ein technischer Defekt an einer Gastherme hat am Dienstagabend in der Breslauer Straße zum Einsatz der Rettungskräften geführt. Gegen 23.30 Uhr alarmierte eine 38-jährige Hausbewohnerin die Einsatzkräfte, nachdem mehrere Bewohner über Schwindel klagten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Anwohner das Gebäude verlassen. Messungen in den betroffenen Räumlichkeiten ergaben eine erhöhte Kohlenmonoxid Konzentration. Nach dem Abstellen der Anlage und Durchlüftung des Kellers normalisierten sich die Messwerte rasch, sodass alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnung konnten. Die 38 Jahre alte Frau sowie ein weiterer 31-Jähriger Bewohner wurden vorsorglich vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt, mussten aber nicht in eine Klinik gebracht werden. (nf)

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