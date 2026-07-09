Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Aufmerksamer Nachbar; Verkehrsunfälle, Einbruch in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Aufmerksamer Nachbar bemerkt Einbrecher

Mir mehreren Streifenwagen ist am frühen Donnerstagmorgen nach flüchtigen Einbrechern in Reutlingen gefahndet worden. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte gegen vier Uhr zwei bislang Unbekannte, welche in ein Geschäft in der Bachgasse einzubrechen versuchten. Als die Täter den Nachbarn bemerkten, flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den als 40-50 Jahre beschriebenen Männern, welche dunkel gekleidet waren und ein dunkles Herrenfahrrad mit sich führten, verlief erfolgslos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Metzingen (RT): Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Leichte Verletzungen hat ein gestürzter Radfahrer am Mittwochnachmittag in Metzingen erlitten. Der 80-Jährige war gegen 15.10 Uhr mit seinem Pedelec auf der Straße Beim Rathaus unterwegs. Hierbei fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Bordstein, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und zur weiteren Untersuchung zu einem niedergelassenen Arzt gebracht. Am Fahrrad erstand nach derzeitigem Stand kein Sachschaden. (nf)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 22-Jähriger, der am Mittwochmittag auf der B312 zwischen Zwiefalten und Pfronstetten mit seinem Motorrad gestürzt ist. Der Biker war gegen 11.40 Uhr mit seiner Kawasaki Ninja 500G auf der Bundesstraße in Richtung Pfronstetten unterwegs, als er in einer steilen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei wurde der Motorradfahrer derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Er konnte nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Die Kawasaki war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. (hj)

Wendlingen (ES): Kollision unter Radfahrenden

Zur Kollision zwischen zwei Radfahrenden ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Gegen 17.40 Uhr befuhr eine 19-Jährige den Radweg von der Schäferhauser Straße über die Neckarbrücke in Richtung B 313. Dabei übersah sie einen von rechts auf dem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg herkommenden 80-Jährigen. Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich stürzten beide Personen zu Boden. Hierbei wurde der Senior verletzt, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. (mr)

Dettenhausen (TÜ): Bei Sturz verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am Mittwochvormittag erlitten. Die 52-Jährige befuhr kurz nach elf Uhr die Waldenbucher Straße und kam aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste die Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Pedelec-Fahrer übersehen

Schwer verletzt wurde ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung B28 / Schuhstraße / Wilhelm-Maybach-Straße ereignet hat. Ein 58-Jähriger war gegen 20.10 Uhr mit seinem Ford Kuga auf der Maybach-Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung bei Grün nach rechts in die Bundesstraße in Richtung Ergenzingen einbiegen. Dabei übersah er den 63-Jährigen, der mit seinem Elektrofahrrad von der Schuhstraße herkommend, ebenfalls bei Grün, verkehrswidrig den Fußgängerüberweg fahrend überqueren wollte. Bei der nachfolgenden Kollision erschrak der Ford-Fahrer so, dass er in der Folge nach rechts von der Fahrbahn auf die Grünfläche abkam und gegen einen Bauzaun prallte. Während der Unfallverursacher und sein 30 Jahre alter Beifahrer unverletzt blieben, wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 10.500 Euro geschätzt. (cw)

Schömberg (ZAK): Einbrecher unterwegs

In Schörzingen hat in den vergangenen Tagen ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, hebelte der Kriminelle das Fenster der Garage eines Wohnhauses in der Schumannstraße auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Täter auf der Suche nach Stehlenswertem jedoch nichts. Allerdings hinterließ der Unbekannte einen geschätzten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Burladingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Mittwochnachmittag. Gegen 17.15 Uhr war eine 40 Jahre alte Frau mit einem Skoda auf der Straße Fehlabrücke unterwegs und wollte nach links in die Hermannsdorfer Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden SsangYong einer vorfahrtsberechtigten 47-Jährigen, die ortseinwärts fuhr. Beim Zusammenstoß erlitten beide Fahrerinnen sowie die 18 Jahre alte Mitfahrerin im SsangYong nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Autos dürfte sich auf circa 23.000 Euro belaufen. (mr)

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