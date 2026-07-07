Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfall; Automatenplünderungen

Reutlingen (ots)

In Geschäft eingebrochen

In einen Imbiss in der Reutlinger Innenstadt ist in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6.35 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in das Geschäft in der Lederstraße. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete er Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Kirchheim/Teck (ES): Gas und Bremse verwechselt?

Leicht verletzt wurde eine Seniorin, die am Dienstagvormittag in der Schlierbacher Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die 86-Jährige wollte kurz vor zehn Uhr mit ihrem Audi auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes einparken. Derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, dürfte sie dabei vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben. In der Folge überfuhr sie zunächst den Bordstein und den anschließenden Grünstreifen, bevor ihr Wagen gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes GLA prallte. Im weiteren Verlauf krachte sie frontal gegen einen Fahrradständer und drückte diesen in die Außenwand des Einkaufsmarktes. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Audi, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden war, war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Der Sachschaden an dem Mercedes, der fahrbereit blieb, wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Gebäudeschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro belaufen. Nach einer Inaugenscheinnahme durch einen hinzugezogenen Statiker des Technischen Hilfswerks besteht für den Einkaufsmarkt keine Einsturzgefahr. Neben dem Statiker waren auch ein Fachberater des THW, sowie die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sechs Feuerwehrleuten, sowie ein Rettungswagen im Einsatz. (cw)

Haigerloch (ZAK): Zigarettenautomaten gestohlen und ausgeplündert (Zeugenaufruf)

Zwei Zigarettenautomaten sind in den letzten Tagen im Stadtteil Gruol gestohlen und ausgeplündert worden. Am vergangenen Wochenende, vom 04.07. bis 05.07.2026, zwischen 18 Uhr und 15.15 Uhr, rissen Unbekannte in der Stunzachstraße einen Automaten gewaltsam von der Wand und ließen ihn mitgehen. Der aufgebrochen Automat konnte später aufgebrochen und ohne Inhalt in einem Waldgebiet zwischen Gruol und Heiligenzimmern aufgefunden werden. Am Montagmorgen konnte in einem Waldgebiet zwischen dem Grillplatz Kaiserstein und Geislingen auf einem Waldweg neben der K7218 ein weiterer Zigarettenautomat aufgefunden worden. Auch dieser war von den Kriminellen aufgebrochen und ausgeplündert worden. Wie sich herausstellte war dieser zuvor in der Angelstraße aufgestellt gewesen und dort mit brachialer Gewalt aus der Verankerung gerissen und gestohlen worden. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden und zum Wert des Diebesgutes liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07474/950080 um Hinweise. (cw)

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