Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Verkehrsunfälle; Riskante Überholmanöver; Wohnungseinbruch

Reutlingen (ots)

Streit eskaliert

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Pestalozzistraße zu Streitigkeiten, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war es gegen 22.30 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 39-jährigen Bewohnerin und einem 41-jährigen Bewohner der Unterkunft gekommen, in deren Verlauf die Frau dem Mann mit einem Messer eine Schnittverletzungen zugefügt haben soll, welche in der Folge im Krankenhaus versorgt werden musste. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (hj)

Metzingen (RT): Mit Motorrad aufgefahren

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste ein 18-jähriger Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden, der am Montagnachmittag auf der Nürtinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 16.15 Uhr mit seiner KTM von der Grafenberger Straße herkommend auf der Nürtinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Unmittelbar nach der Kurve machte er einen so genannten Hochstart und fuhr ein Stück auf dem Hinterrad. Dabei übersah er allerdings, dass eine vorausfahrende 70-Jährige mit ihrem 2er BMW verkehrsbedingt abbremsen musste. Da er aufgrund seiner Fahrweise nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte, krachte er mit seinem Motorrad nahezu ungebremst ins Heck des BMW. Ein Rettungswagen brachte den jungen Fahrer nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Versucht vor Kontrolle zu flüchten (Zeugenaufruf)

Zeugen zu mehreren riskanten Überholmanövern am Montagabend auf der B10 im Bereich Esslingen-Weil durch einen Motorradfahrer sucht das Polizeirevier Esslingen. Gegen 18.15 Uhr fiel einer Zivilstreife der Polizei ein Motorradfahrer auf, der in Richtung Göppingen unterwegs war. Dieser überholte mit seiner Suzuki mit Stuttgarter Kennzeichen im regen Berufsverkehr einen vorausfahrenden Pkw. Dieser fuhr allerdings auf der linken Spur und ein weiter Pkw auf der rechten Spur, sodass sich der Motorradfahrer mit seiner Maschine links, zwischen Leitplanken und dem Auto vorbeidrücken musste. Als er daraufhin angehalten und kontrolliert werden sollte gab der Fahrer Gas, beschleunigte stark und versuchte zwischen den anderen Autofahrern hindurch zu flüchten. Dabei zeigte der Tacho des Dienstwagens teils deutlich über 150 km/h. Der 21-jährige Motorradfahrer konnte in der Folge angehalten werden und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zeugen und Autofahrer, die durch die riskanten Überholmanöver und das Fahrverhalten des Motorradfahrers behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330, zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach dem Autofahrer, der auf der linken Spur links überholt worden war. (cw)

Albstadt (ZAK): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Meßstetter Straße ist in der Nacht von Samstag bis Sonntag, zwölf Uhr, eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter hatte sich im genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrparteienhaus verschafft und diese nach Stehlenswertem durchsucht. Ob etwas entwendet wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (hj)

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