Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vorfahrsberechtigten übersehen; Einbruch in Recyclinghof

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Vorfahrtsberechtigten übersehen

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag an der Einmündung Neuffener Straße / Pfählerstraße ereignet hat. Eine 92-Jährige wollte gegen 9.10 Uhr mit ihrem VW Polo von der Pfählerstraße kommend, nach links in die Neuffener Straße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer, der mit seiner MZ von der Neuffener Straße nach links in die Pfählerstraße einbiegen wollte. In der Folge stürzte der Biker auf die Fahrbahn. Obwohl er abgesehen vom Helm weder Handschuhe noch sonst irgendwelche Schutzkleidung trug, erlitt er dabei nur leichte Verletzungen, die vom hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden konnten. Die entstandenen Sachschäden an beiden Fahrzeugen werden auf jeweils etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt (ES): Einbruch auf Recyclinghof

Auf dem Recyclinghof Bonlanden hat in den vergangenen Tagen ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, elf Uhr, brach ein Unbekannter die Bürohütte des Geländes auf und entwendete daraus unter anderem Besteck. Das genaue Diebesgut steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

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