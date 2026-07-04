Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Raub, Sachbeschädigung, Auseinandersetzung, Brand, Diebstahl

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall

Zu einem angefahrenen Kind und dessen aggressiven Vater rückten Rettungskräfte in Pliezhausen aus. Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, wurde der Rettungsdienst und die Polizei über ein verletztes Kind im Merzenbachweg in Pliezhausen informiert. Hintergrund war, dass der 8-Jährige im verkehrsberuhigten Bereich spielte und mit einem E-Scooter gegen einen vorbeifahrenden BMW rollte. Hierdurch stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Zur weiteren Untersuchung wurde der Junge durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Situation vor Ort geriet der 45-jährige Vater des Jungen in Rage und schlug mit den Fäusten und einem Tretroller auf den 18-jährigen BMW-Fahrer ein. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Die Verkehrspolizei Tübingen sowie das Polizeirevier Reutlingen haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ostfildern (ES): Raub in U-Bahn (Zeugenaufruf)

Ein 11-Jähriger ist am Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf der Junge in einer Stadtbahn der Linie U7 oder U8 von Ostfildern Nellingen in Fahrtrichtung Stuttgart auf insgesamt drei unbekannte Jugendliche. Ein Tatverdächtiger aus dieser Gruppe forderte von dem Kind Bargeld, was dieses verneinte. Hierauf wurde es von diesem körperlich angegangen, in den Schwitzkasten genommen und durchsucht. Der unverletzte Geschädigte konnte an der Haltestelle Scharnhauser Park Kreuzbrunnen die Bahn verlassen. Die Jugendlichen verblieben im Zug und fuhren weiter. Der Tatverdächtige wird beschrieben als männlich, ca. 14 Jahre, 160 -170 cm und trug bei der Tatbegehung dunkle Kleidung. Das Polizeirevier Filderstadt hat die ersten Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen vom Vorfall, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.

Esslingen (ES): Scheibe an Hochschule eingeschlagen und geflüchtet

In Esslingen-St. Bernhard haben Unbekannte auf dem Gelände der Hochschule eine Fensterscheibe eingeschlagen. Drei Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr eine Scheibe an einem Gebäude der Hochschule in der Flandernstraße eingeschlagen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Noch vor deren Eintreffen entfernte sich die Gruppe in Richtung Rotenackerstraße. Trotz einer intensiven Fahndung konnten die Personen, welche als jugendlich beschrieben wurden, nicht mehr angetroffen werden. Ob diese in das Gebäude eindringen konnten ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert.

Aichtal (ES): Auseinandersetzung nach Verkehrsdelikt

Zu einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Radweg zwischen Grötzingen und Aich ist die Polizei am Freitagnachmittag gerufen worden. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 31-jähiger Radfahrer die Landstraße 1185 in Fahrtrichtung Aich, wobei es zu Unstimmigkeiten im Verkehr mit einem 57-jährigen Sprinterfahrer kam. Der Radfahrer soll daraufhin den Sprinterfahrer beleidigt und seinen Weg in Richtung Aich fortgesetzt haben. Der 57-Jährige fuhr dem Radfahrer hinterher, querte den Grünstreifen und stellte sich vor das Fahrrad. Hiernach kam es zunächst zu einem verbalen und schließlich zu einem körperlichen Streit, in deren Folge der 57-Jährige einen Schlag ins Gesicht bekam und hierdurch Verletzungen erlitt. Ein angeforderter Rettungswagen versorgte den Verletzten vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen übernommen und beide Verkehrsteilnehmer sehen Strafanzeigen entgegen.

Wendlingen (ES): Feld- und Fahrzeugbrand

Am Freitag, gegen 15.50 Uhr, ist es im Gewann Neues Eschle bei der Verarbeitung von Stroh zu einem Brand einer Pellet-Pressmaschine gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein Traktor mit besagter Presse das abgeerntete Getreidefeld, um Strohpellets zu fertigen. Durch den Pressvorgang, in Kombination mit dem eingesaugten, trockenen Stroh und den hohen Außentemperaturen, entzündeten sich die Stoppeln des Feldes auf zwei Flächen von 125qm sowie 50qm. Das Feuer konnte jedoch durch die herbeigerufene Feuerwehr gelöscht werden. Da es im nicht erreichbaren Innern der Pressmaschine weitere Glutnester gab, musste das Gespann nach Absprache mit der Feuerwehr erneut auf das Feld fahren und weitere Pellets pressen, um die Maschine zu entleeren. Dabei entzündeten sich wie erwartet weitere Stoppel des Feldes, die wiederum durch die Feuerwehr unmittelbar gelöscht werden konnten. Die Presse wurde letztlich im Beisein der Feuerwehr vollends entleert und mit Wasser geflutet. Der entstandene Schaden an der mehrere hunderttausend Euro teuren Pellet-Presse konnte noch nicht beziffert werden. Am Feld entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehren Wernau und Wendlingen waren mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Zu Personenschäden kam es nicht.

Geislingen (ZAK): Radfahrer tödlich verunfallt

In Geislingen rückten Rettungskräfte zu einem gestürzten Radfahrer in die Schaalstraße aus. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Mountainbiker gegen 17.30 Uhr den Weg von der Straße Im Engele in Richtung Schaalstraße. Hierbei kollidierte er aus bislang nicht bekannten Gründen mit dem Heck eines dort seitlich abgestellten Kleinbaggers und zog sich tödliche Verletzungen zu. Ein Sachverständigengutachten wurde durch die Staatsanwaltschaft Hechingen angeordnet. Die Ermittlungen zu den Unfallumständen hat die Verkehrspolizei Balingen übernommen

Balingen (ZAK): Täter nach Diebstahl festgenommen

Einen schnellen Fahndungserfolg konnte das Polizeirevier Balingen nach einem Diebstahl verzeichnen. Am Samstagmorgen gegen 01.45 Uhr wurde in einer Gaststätte in der Ebertstraße die Handtasche und das Handy einer 23-Jährigen gestohlen, woraufhin sich der Täter zunächst unerkannt von der Örtlichkeit entfernen konnte. Bei der anschließenden Fahndung wurde ein 27-jähriger Tatverdächtiger vor einer Gaststätte in der Badstraße angetroffen. Dieser ergriff bei Erkennen der Streife sofort die Flucht, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Balingen führt die weiteren Ermittlungen durch.

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