Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Telefonbetrüge; Wohnungseinbrüche; Brand; Zigarettenautomat aufgebrochen; Exhibitionist; Motorrad gestohlen

Reutlingen (ots)

Unachtsam Autotür geöffnet

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag in Betzingen ereignet. Kurz nach 16 Uhr öffnete der 31-jährige Beifahrer in einem VW Crafter in der Straße Im Dorf unachtsam die Beifahrertür und touchierte hierbei einen 66-jährigen Radfahrer, der in derselben Richtung unterwegs war. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Radler vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Lichtenstein (RT): Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Besonders dreiste Betrüger haben am Donnerstag eine Seniorin aus Lichtenstein um mehrere hundert Euro gebracht. Die Frau erhielt einen Telefonanruf, in dem sich die Gesprächspartnerin als Bankmitarbeiterin ausgab und einen verdächtigen Abbuchungsversuch vom Konto der Seniorin vorgaukelte. Außerdem gab die Anruferin an, dass nun die EC-Karte der Frau zur Überprüfung des Kontos gebraucht werde. Die verunsicherte Seniorin händigte daraufhin an ihrer Wohnanschrift die Bankkarte samt PIN an einen Komplizen der Anruferin aus. Im weiteren Verlauf wurden vom Konto der Geschädigten mehrere hundert Euro abgehoben. Später flog der Betrug auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang dringend:

- Geben Sie niemals Ihre Bankkarte, Ihre Zugangsdaten oder Ihre PIN an fremde Personen heraus. Weder die Polizei, noch ein Bankmitarbeiter wird dies jemals von Ihnen verlangen.

- Rufen Sie im Zweifelsfall Ihre Angehörigen oder die Polizei an.

Weitere Tipps zum sicheren Umgang mit Zahlungskarten finden Sie auch unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/ (mr)

Hayingen (RT): Motorräder zusammengestoßen

Zur Kollision zweier Motorräder ist es am Donnerstagnachmittag auf der L245 von Gossenzugen nach Hayingen gekommen. Gegen 16 Uhr fuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer mit seiner Moto Morini hinter einer 43-Jährigen, die auf einer Suzuki unterwegs war. Zu spät erkannte er, dass die Vorausfahrende mit ihrem Motorrad verkehrsbedingt abbremsen musste und prallte ihr ins Heck. In der Folge stürzte der 47-Jährige und wurde mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (hj)

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Sirnauer Straße ist am Donnerstagvormittag eingebrochen worden. Zwischen acht Uhr und 12.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchwühlte dort die Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertsachen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte nichts gestohlen worden sein. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (hj)

Filderstadt (ES): Senior betrogen (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Ein Senior aus Sielmingen ist am Donnerstag Opfer von Telefonbetrügern geworden. In einem Telefonat gaben sich die Unbekannten als Kriminalbeamte und als Staatsanwalt aus und gaukelten dem Mann die frei erfundene Geschichte von einer Bande Krimineller vor, die in der Gegend ihr Unwesen treiben würde. Eine Bankmitarbeiterin würde auch für die Bande arbeiten und hierzu die Schließfächer ausspähen. So versetzten die Kriminellen den Senior in Angst um sein Hab und Gut. Der Geschädigte schenkte den Angaben Glauben, begab sich zu seiner Bank und leerte sein Schließfach. In der Folge erschien ein Komplize der Anrufer, der sich als Kriminalbeamter ausgab, bei dem Senior zuhause. Diesem händigte er seine Wertsachen in sechsstelliger Höhe aus. Der Abholer wird als Mitte 30 Jahre alt, etwa 185 cm groß und von normaler Statur beschrieben. Er hatte braune, kurze Haare und einen auffälligen Schnauzbart. Bekleidet war er mit einer blauen Anzughose, Hemd und Pullover und sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt oder Akzent. Zeugen, die am Donnerstagnachmittag in Sielmingen, im Bereich Reutlinger Straße / Friedhofstraße / Lange Straße / Hausäckerstraße / Osterstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei niemals Schmuck, Wertsachen oder Bargeld fordert oder entgegennimmt. Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, nach Ihren Vermögensverhältnissen fragt, legen sie sofort auf. Sie werden betrogen! Ihr Geld oder Ihre Wertsachen sind in der Regel unwiederbringlich verloren.

Weitere Informationen und Warnhinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/(cw)

Ostfildern (ES): Brand auf Balkon

Zum Brand auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Niemöllerstraße sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend ausgerückt. Dort war gegen 19.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Gasgrill in Brand geraten. Die Flammen konnten von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten im Einsatz war, rasch gelöscht werden. Der Wohnungsinhaber wurde bei seinen ersten eigenen Löschversuchen leicht verletzt, lehnte eine rettungsdienstliche Behandlung aber ab. Durch den Brand wurde der Gasgrill vollständig zerstört und ein kleiner Teil der Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Wohnung wurde in der Folge von der Feuerwehr durchlüftet und blieb bewohnbar. (cw)

Bissingen an der Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt hat am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 19.40 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter VW Golf Fahrer die Weinbergstraße. An der Kreuzung zur Heerstraße übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Radfahrer. Infolge der Kollision stürzte der Mann und erlitt ersten Erkenntnissen nach schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (nf)

Kirchheim unter Teck (ES): Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Zigarettenautomat in der Willi-Bleicher-Straße ist am frühen Donnerstagmorgen aufgebrochen und ausgeplündert worden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge brachen die unbekannten Täter, gegen 2.15 Uhr, vermutlich mit einem Trennschleifer den Automaten auf und ließen Bargeld und Zigaretten von noch unbekanntem Wert mitgehen. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (hj)

Tübingen (TÜ): Glied zur Schau gestellt

Gegen einen 70-Jährigen ermittelt seit Donnerstagmittag die Polizei. Kurz nach 14 Uhr wurden die Beamten informiert, da sich ein Mann an einer Bushaltestelle in der Wilhelmstraße aufhielt, dessen unbedecktes Glied deutlich sichtbar war. Gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der vor Ort angetroffene Tatverdächtige sehr uneinsichtig. Er wurde zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Nehren (TÜ): Kollision im Kreisverkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstagnachmittag in Nehren gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 80-jähriger Pkw-Lenker gegen 15.10 Uhr vom Herdweg kommend ordnungsgemäß in den Kreisverkehr mit der Daimlerstraße ein. Gleichzeitig fuhr auch ein 30-Jähriger mit einem E-Scooter von der Daimlerstraße aus in den Kreisel ein und querte hierbei verkehrswidrig die Mittelinsel. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Auto, wobei der 30-Jährige verletzt wurde. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der E-Scooter war nicht mehr fahrtauglich. Am Auto des Seniors war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Geislingen (ZAK): Motorrad gestohlen

In der Vorstadtstraße in Geislingen ist in den vergangenen Tagen ein Motorrad gestohlen worden. In der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr, entwendete ein Unbekannter bei einer dortigen Werkstatt die grüne Honda CB500 mit dem Kennzeichen BA-KG 69. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus im Ortsteil Leidringen ist in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. Gegen vier Uhr verschaffte sich ein Krimineller über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte das Inventar nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld. Das Polizeirevier Balingen hat unter Hinzuziehung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell