POL-RT: Pressemeldungen anderer Dienststellen mit der Bitte um Berücksichtigung: Sicherheitshinweise der Wasserschutzpolizei; Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Reutlingen (ots) - Einbruch in Bar Eine Bar in der Lederstraße ist in der Nacht zum Dienstag von einem Kriminellen heimgesucht worden. Wohl gegen 1.15 Uhr brach der Täter die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren machte er sich ebenso gewaltsam an zwei Spielautomaten zu schaffen und plünderte sie aus. Des Weiteren fiel dem Unbekannten etwas Wechselgeld in die Hände. Der angerichtete ...

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