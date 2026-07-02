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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pressemeldungen anderer Dienststellen mit der Bitte um Berücksichtigung: Sicherheitshinweise der Wasserschutzpolizei; Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Reutlingen (ots)

Reutlingen/Göppingen: Allgemeine Sicherheitshinweise der Wasserschutzpolizei zum Baden in Neckar und Rhein

Unter folgendem Link finden Sie eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/6306497 (cw)

Rottweil/ Neukirch/ Schömberg (RW): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeipräsidium Konstanz fahnden nach einem flüchtigen 3er BMW und sucht nach Zeugen und Geschädigten. Die Pressemeldung dazu finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6307126 (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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