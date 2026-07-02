POL-RT: Pressemeldungen anderer Dienststellen mit der Bitte um Berücksichtigung: Sicherheitshinweise der Wasserschutzpolizei; Vor Polizeikontrolle geflüchtet
Reutlingen (ots)
Reutlingen/Göppingen: Allgemeine Sicherheitshinweise der Wasserschutzpolizei zum Baden in Neckar und Rhein
Unter folgendem Link finden Sie eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/6306497 (cw)
Rottweil/ Neukirch/ Schömberg (RW): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)
Das Polizeipräsidium Konstanz fahnden nach einem flüchtigen 3er BMW und sucht nach Zeugen und Geschädigten. Die Pressemeldung dazu finden Sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6307126 (cw)
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