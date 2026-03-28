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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisste Jugendliche aus Neuss - Öffentlichkeitsfahndung

Neuss (ots)

Seit dem 25.03.2026 wird eine 14-jährige Jugendliche aus Monheim vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich der Innenstadt Neuss gesehen und es ist wahrscheinlich, dass sie sich weiterhin im Stadtgebiet in Neuss aufhalten könnte.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zu seinem Auffinden, weshalb die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten wird.

Ein Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link https://polizei.nrw/fahndung/199270 aufgerufen werden. Das Bild ist nur solange abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-300-0 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. /Em

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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