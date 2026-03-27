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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: BMW X6 entwendet

Grevenbroich (ots)

Eine Grevenbroicherin stellte ihren weißen BMW X6 mit dem Kennzeichen "NE-AB-2805", am Mittwoch (25.03.), gegen 20 Uhr, an der Kirchstraße ab. Am Donnerstag (26.03.), gegen 5 Uhr, bemerkte sie das Fehlen ihres Autos.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit den Ermittlern in Kontakt zu setzen.

Zugleich rät die Polizei allen Autobesitzern zur Vorsicht: Fahrzeuge sollten möglichst sicher abgestellt werden - etwa in Garagen oder zumindest an gut einsehbaren und beleuchteten Straßen. Auf keinen Fall sollten Wertgegenstände - schon gar nicht von außen sichtbar - im Fahrzeug gelassen werden. (-14012).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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