Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Vor Kontrolle geflüchtet; Brand; Einbruch in Praxis

Reutlingen (ots)

Radfahrer flüchtet nach Unfall (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrrädern ist es am Mittwochnachmittag in der Lederstraße gekommen. Eine 55-jährige Radfahrerin war gegen 16.35 Uhr auf dem Gehweg, welcher ebenfalls für Radfahrer freigegeben ist, von Pfullingen kommend in Richtung Reutlinger Innenstadt unterwegs. Trotz der engen Fahrbahn wurde sie von einem bislang unbekannten Radfahrer überholt. Hierbei kam es zum Streifkontakt an beiden Lenkern, sodass die 55-Jährige die Kontrolle über ihr Rad verlor und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu welche durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt werden mussten. Der bislang unbekannte Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Der als 25 bis 35 Jahre alte, mit Bart und dunklen krausen Haaren beschriebene Mann, trug eine weiße kurze Hose und ein hellblaues T-Shirt. Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein E-Bike in grauer Farbe. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Nummer 07071/972-1400 zu melden. (nf)

Münsingen (RT): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 16-Jähriger entgegen, der am Donnerstagmorgen in Münsingen am Steuer eines Renault versucht hatte, vor einer Kontrolle zu flüchten. Gegen 1.45 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden, denen in der Münsinger Hauptstraße ein Renault mit mehreren wohl jugendlichen Fahrzeuginsassen und offenbar auch einem minderjährigen Fahrer aufgefallen war. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Wagen in der Uracher Straße angetroffen werden. Allerdings gab der Fahrer beim Erkennen der Streifenwagen sofort Gas und flüchte mit sehr hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet, wobei er die polizeilichen Anhaltesignale und jegliche Verkehrsregeln missachtete. Nachdem er im Bereich des Freibades in eine Sackgasse eingefahren war, stoppte der Renault und die drei Insassen flüchteten zu Fuß. Einer der jugendlichen Mitfahrer konnte unmittelbar vor Ort festgenommen werden, der 16-jährige mutmaßliche Fahrer im Verlauf der weiteren Fahndung. Die Ermittlungen zum dritten Mitfahrer dauern noch an. Wie sich heraus stellte, hatte sich der Jugendliche ohne das Wissen der Eltern den Schlüssel für das Auto gegriffen und war damit unterwegs gewesen. Verletzt oder gefährdet wurde bei einer Spritztour zum Glück niemand, auch Sachschäden sind nach derzeitigem Stand nicht zu beklagen. Nachdem sich bei der Kontrolle beim Fahrer Hinweise auf die Einnahme von Medikamenten ergeben hatten, wurde von der Staatsanwaltschaft noch in der Nacht eine Blutentnahme angeordnet. Der Jugendliche wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern überstellt. (cw)

Köngen (ES): Radfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer, der am Mittwochvormittag auf der Plochinger Straße alleinbeteiligt gestürzt ist. Der 79-Jährige war gegen 9.15 Uhr mit seinem Trekkingrad auf der Plochinger Straße in Richtung Wernau unterwegs. An der Absperrung am Kreisverkehr touchierte er wohl aufgrund von Unachtsamkeit eine der dort aufgestellten Warnbaken, verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde der Radler so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Baltmannsweiler (ES): Holzstumpf in Brand geraten

In den Bereich des Koppwaldsträßles im Waldgebiet zwischen Hohengehren und Winterbach sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, ausgerückt. Dort war ein circa 30 Zentimeter hoher, abgesägter Holzstumpf aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden, sodass die Brandfläche auf wenige Quadratmeter begrenzt blieb. Nennenswerter Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. Ob ein Zusammenhang mit einem Holzstapelbrand Ende Juni in unmittelbarer Nähe besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen (siehe Pressemitteilung vom 28.06.2026 / 11.35 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6303684). (mr)

Kirchheim (ES): Zwei verletzte Radfahrer

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein 43-jähriger Radfahrer, der am Mittwochabend in der Beethovenstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 18.45 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als er an der Einmündung zur Notzinger Steige einen dort fahrenden 33 Jahre alten Radfahrer übersah und diesem die Vorfahrt nahm. Dieser hatte keine Chance mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision beider Radfahrer kam. Der 33-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 43-Jährige blieb leichtverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrrädern beläuft sich auf circa 200 Euro. (nf)

Rottenburg (TÜ): Bei Sturz verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz am Mittwochmorgen verletzt worden. Der 62-Jährige befuhr mit seiner Honda gegen 7.50 Uhr die K 6919 zwischen Hailfingen und Tailfingen und verlor wohl aufgrund von Schotter auf der Fahrbahn die Kontrolle über die Maschine. Anschließend stürzte der Mann zu Boden. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen musste der Biker nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Honda, an der der Sachschaden auf circa 6.000 Euro geschätzt wird, wurde abgeschleppt. (mr)

Ammerbuch (TÜ): In Praxis eingedrungen

In Entringen hat in der Nacht zum Mittwoch ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 21 Uhr und 6.15 Uhr drang der Unbekannte in eine Praxis in der Straße Bei Brückle ein und hebelte dort mehrere Innentüren auf. Des Weiteren durchsuchte der Täter sämtliche Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem und öffnete auch die Verbindungstür zu einem Gebäudeanbau gewaltsam. Auch dort suchte der Einbrecher in Büroräumlichkeiten und einer Wohnung rabiat nach Wertgegenständen und verschüttete diverse Flüssigkeiten. Ob auch etwas entwendet wurde, steht abschließend noch nicht fest. Allerdings hinterließ der Kriminelle einen beträchtlichen Sachschaden in Höhe von wohl mehreren zehntausend Euro. Der Polizeiposten Ammerbuch hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

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