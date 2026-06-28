Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzung; Rettungseinsatz; Sexualdelikte; Brand; Psychischer Ausnahmezustand; Verkehrsunfall; Gasaustritt

Reutlingen (ots)

Streit eskaliert

Im Zuge eines Streitgeschehens im häuslichen Umfeld ist ein Mann am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, im Ortsteil Römerschanze verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zwischen einer alkoholisierten 45-Jährigen und ihrem 29-jährigen Lebensgefährten, in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit, in dessen Verlauf die Frau ihren Partner mit einer Tellerscherbe und Gabel angriff. Der Mann erlitt hierdurch mehrere oberflächliche Schnitt- und Stichverletzungen, die medizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Er konnte sich selbstständig aus der Wohnung heraus in Sicherheit begeben. Einsatzkräfte nahmen die 45-Jährige schließlich widerstandslos in Gewahrsam und stellten sie zur fürsorglichen Aufnahme in einer psychiatrischen Fachklinik vor.

Bad Urach (RT): Rettungseinsatz

Am Rutschenfelsen ist es am Samstagmittag zu einem Rettungseinsatz der Bergwacht gekommen. Gegen 12.30 Uhr war eine 81 Jahre alte Wanderin etwa 50 Meter eine Böschung hinuntergestürzt, als sie ihre rutschigen Turnschuhe ausziehen und ihre Wanderung barfuß fortsetzen wollte. Hierbei zog sich die Seniorin lebensgefährliche Verletzungen zu und musste schließlich nach der Rettung durch die Bergwacht mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Nürtingen (ES): Frau gegen ihren Willen geküsst (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen gegen einen bislang unbekannten Mann aufgenommen, der sich am Samstagvormittag in einem Linienbus einer 18-jährigen Frau gegenüber übergriffig verhalten haben soll. Die Frau war gegen 10.45 Uhr mit der Buslinie 188 von Nürtingen nach Neckartailfingen unterwegs, als sie von dem Unbekannten angesprochen und im weiteren Verlauf mehrfach gegen ihren Willen geküsst wurde. Es gelang ihr, nach Verlassen des Busses am Aileswasensee, sich von dem Mann zu entfernen und ihre Freunde zu verständigen, welche ihrerseits die Polizei hinzuzogen. Beim Täter soll es sich um einen etwa 50-jährigen Mann mit dunklen, kurzen Haaren handeln. Er trug dunkle Kleidung, sprach gebrochenes Deutsch und nuschelte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf und insbesondere zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Nürtingen unter Tel.: 07022/9224-0 in Verbindung zu setzen.

Baltmannsweiler (ES): Brand im Waldgebiet

Aufgrund eines Brandes im Wald zwischen Hohengehren und Winterbach (Rems-Murr-Kreis) kam es am Samstagabend zu einem Einsatz mehrerer Feuerwehrabteilungen. Gegen 18.30 Uhr meldeten mehrere Personen über Notruf eine Rauchentwicklung im Bereich Asang, nahe der Landesstraße 1150 und der Kreisstraße 1865, woraufhin die Einsatzkräfte schließlich einen circa 20 Meter langen und in Brand stehenden Holzstapel an einem Feldweg feststellten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden, sodass eine Ausbreitung des Feuers auf den Wald verhindert werden konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der zunächst unklaren Brandörtlichkeit kamen insgesamt neun Fahrzeuge und 54 Einsatzkräfte von mehreren Feuerwehren zum Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Frickenhausen (ES): Waffenfund bei Verkehrskontrolle

Nach mehreren Hinweisen, dass aus einem Fahrzeug heraus Böller gezündet wurden, sind durch die Polizei Nürtingen in der Nacht zum Sonntag mehrere pyrotechnische Gegenstände und Schreckschusswaffen beschlagnahmt worden. Mehrere Anwohner teilten gegen 3 Uhr mit, dass aus einem weißen VW UP heraus Feuerwerkskörper gezündet werden. Im Zuge der Fahndung, wurde das Fahrzeug, das mit drei jungen Männern im Alter von 19, 24 und 32 Jahren besetzt war, in der Doktor-Adenauer-Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten, neben zwei Schreckschusswaffen und zugehöriger Munition, auch mehrere Böller und eine Vielzahl an Raketenpfeifgeschossen fest. Einige dieser pyrotechnischen Erzeugnisse bedürfen einer speziellen Genehmigung zum Umgang. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz aufgenommen.

Köngen (ES): Mann mit Messer

Ein Mann in psychischem Ausnahmezustand hat in der Nacht zum Sonntag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 1.50 Uhr konnten Polizeibeamte des Polizeirevier Nürtingen einen 50-Jährigen mit einem Messer in der Hand auf der Fahrbahn der Plochinger Straße feststellen. Auf Ansprache der eingesetzten Streifenwagenbesatzung reagierte der sichtlich verwirrte Mann nicht und setzte seinen Weg in Richtung Bahnhofstraße fort, weshalb weitere Streifen hinzugezogen wurden. Da die Person das Messer trotz mehrfacher Aufforderung nicht fallen ließ, setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein, was jedoch zunächst ohne Wirkung blieb. Erst nach weiteren Aufforderungen legte der 50-Jährige das Messer weg und konnte von mehreren Einsatzkräften am Boden fixiert werden. Im Zuge der Maßnahme erlitt der Mann leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus wurde er in eine psychiatrische Einrichtung überstellt.

Nürtingen (ES): Kind belästigt, Polizist angegriffen

Gleich wegen mehrerer Straftaten ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 35-Jährigen und einen 56 Jahre alten Mann nach einem Vorfall, der sich am Samstagabend im Nürtinger Freibad zugetragen hat. Gegen 18.45 Uhr verständigte der Sicherheitsdienst die Polizei, weil es im Schwimmbecken zu einer sexuellen Belästigung eines 12-jährigen Mädchens kam. Als der 35-jährige Tatverdächtige von einer Streife aus dem Schwimmbad geleitet wurde, versuchten mehrere Familienmitglieder des Mädchens auf ihn einzuwirken, was zunächst durch den anwesenden Sicherheitsdienst verhindert werden konnte. Dem 56 Jahre alten Vater war es aber in der Folge doch gelungen, sich loszureißen. Er verpasste einem 24 Jahre alten Polizeibeamten, der gerade im Begriff war den ursprünglich Festgenommenen zum Polizeiauto zu führen, einen Fußtritt. Der Beamte konnte diesen noch im letzten Moment abwehren und weitere Angriffe durch den Vater verhindern. Hierdurch verletzte sich der 56-Jährige leicht. Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war nicht notwendig.

Rottenburg (TÜ): Motorrad contra Linienbus

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Wurmlinger Straße im Ortsteil Wendelsheim ereignet hat. Gegen 16.10 Uhr befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer, zusammen mit seiner 59-jährigen Sozia die Wurmlinger Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Richtungsfahrbahn abkam und mit einem entgegenkommenden Linienbus kollidierte. Durch den Aufprall verletzten sich sowohl der Motorradfahrer, als auch seine Beifahrerin leicht und wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die vom Kraftrad austretenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug verkehrssicher abgestellt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Balingen (ZAK): Einsatz aufgrund Chlorgas

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagnachmittag in den Ortsteil Endingen ausgerückt. Gegen 13.20 Uhr setzten sich aufgrund einer chemischen Reaktion, beim Mischen von Chlor für eine Poolanlage Chlorgas und Salzsäure frei, was bei dem 64 Jahre alten Hausbewohner zu Reizhusten führte. Er und seine Ehefrau konnten das Gebäude noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, nahm unter Einsatz eines Dekontaminationscontainers Messungen vor und belüftete das Wohnhaus. In den beiden vorsorglich vor Ort entsandten Rettungswagen musste niemand behandelt werden und die Hausbesitzer durften wieder in ihr Heim zurückkehren.

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