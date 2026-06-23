Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter von Fahrradständer entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau (Fi) - Im Zeitraum von Dienstag, dem 16.06.2026, 17:00 Uhr, bis Dienstag, dem 16.06.2026, 19:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofstraße im Ortsteil Katlenburg einen E-Scooter. Das Fahrzeug war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Dem Täter gelang es dennoch, den E-Scooter zu entwenden und sich anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort zu entfernen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des E-Scooters geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

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