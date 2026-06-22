Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf: Hausfriedensbruch in leerstehendes Klinikgebäude am Habichtsfang

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Habichtsfang; 22.06.2026 12:04 Uhr

Bad Gandersheim (kli)

Am Mittag des 22.06.2026 berichtet die lokale Presse aus Bad Gandersheim über die ungewöhnliche Beflaggung des leerstehenden Klinikgebäudes am Habichtsfang. Kurz darauf kann durch die Gandersheimer Polizei bestätigt werden, dass dort die Flagge der Palästinensischen Autonomiegebiete sowie die Flagge der Bundesrepublik Deutschland gut sichtbar gehisst wurden. Eine Rücksprache mit dem Gebäudeverantwortlichen ergab, dass die Beflaggung durch unberechtigte Personen angebracht worden sein muss. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden.

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