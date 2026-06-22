PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf: Hausfriedensbruch in leerstehendes Klinikgebäude am Habichtsfang

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Habichtsfang; 22.06.2026 12:04 Uhr

Bad Gandersheim (kli)

Am Mittag des 22.06.2026 berichtet die lokale Presse aus Bad Gandersheim über die ungewöhnliche Beflaggung des leerstehenden Klinikgebäudes am Habichtsfang. Kurz darauf kann durch die Gandersheimer Polizei bestätigt werden, dass dort die Flagge der Palästinensischen Autonomiegebiete sowie die Flagge der Bundesrepublik Deutschland gut sichtbar gehisst wurden. Eine Rücksprache mit dem Gebäudeverantwortlichen ergab, dass die Beflaggung durch unberechtigte Personen angebracht worden sein muss. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 14:19

    POL-NOM: Einbruch in Schuppen des Angelvereins - Polizei sucht Zeugen

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau (Fi), Untere Straße/K 414 (zwischen Suterode und Katlenburg), 12.06.2026, 16:00 Uhr bis 18.06.2026, 19:20 Uhr Bislang unbekannte Täter verschafften sich im genannten Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen eines Angelvereins zwischen den Ortschaften Suterode und Katlenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das vorhandene ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:51

    POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Volpriehausen, Bollertstraße, Freitag, der 19.06.2026, 22:55 Uhr. Eine 60- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil fuhr mit ihrem Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:51

    POL-NOM: Einbruchdiebstahl - Zeugen gesucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Kurze Straße, (Parkplatz Modehaus), Samstag, der 20.06.2026, zwischen 04:10 Uhr und 04:34 Uhr. Unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss des Kühlwagens einer Uslarer Brauerei auf und entwendeten diverse Getränke. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren