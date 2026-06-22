Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Schuppen des Angelvereins - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau (Fi), Untere Straße/K 414 (zwischen Suterode und Katlenburg), 12.06.2026, 16:00 Uhr bis 18.06.2026, 19:20 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im genannten Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen eines Angelvereins zwischen den Ortschaften Suterode und Katlenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das vorhandene Vorhängeschloss aufgebrochen.

Aus dem Schuppen wurden anschließend ein Rasenmäher der Marke AS, Typ "Allmäher 65 4T B&S", sowie weitere Gartengeräte entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Besonders auffällig ist, dass die Täter den Schuppen nach der Tat mit einem neuen Vorhängeschloss verschlossen und sich anschließend unerkannt entfernten. Hinweise auf Tatverdächtige oder Videoaufzeichnungen liegen derzeit nicht vor.

Aufgrund der Größe des entwendeten Rasenmähers ist davon auszugehen, dass zum Abtransport möglicherweise ein Anhänger oder Tieflader genutzt wurde. Die Polizei bittet daher insbesondere Personen, die im Tatzeitraum im Bereich der Unteren Straße/K 414 zwischen Suterode und Katlenburg verdächtige Fahrzeuge - insbesondere mit Anhänger - oder unbekannte Personen beobachtet haben, sich zu melden.

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