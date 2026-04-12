POL-LIP: (mr) Verkehrsunfall mit Personenschaden in Lemgo
Lippe (ots)
Lemgo- Bundesstraße 238 - Der 29-jährige Motorradfahrer aus Bad Salzuflen befuhr am 11.04.2026, gegen 16.35 Uhr die B238 in Fahrtrichtung Detmold. Als dieser über eine Bodenwelle fährt, verliert er die Kontrolle über sein Motorrad. Der Motorradfahrer stürzt und verletzt sich dabei seinen rechten Arm leicht. Weitere Verkehrsteilnehmer sind am Unfallgeschehen nicht beteiligt. Der Motorradfahrer ist leicht verletzt.
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