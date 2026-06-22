POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Volpriehausen, Bollertstraße, Freitag, der 19.06.2026, 22:55 Uhr. Eine 60- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil fuhr mit ihrem Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.
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