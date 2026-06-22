PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Volpriehausen, Bollertstraße, Freitag, der 19.06.2026, 22:55 Uhr. Eine 60- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil fuhr mit ihrem Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 11:51

    POL-NOM: Einbruchdiebstahl - Zeugen gesucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Kurze Straße, (Parkplatz Modehaus), Samstag, der 20.06.2026, zwischen 04:10 Uhr und 04:34 Uhr. Unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss des Kühlwagens einer Uslarer Brauerei auf und entwendeten diverse Getränke. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:50

    POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, Sonntag, der 21.06.2026, 09:08 Uhr. Ein 43- jähriger Fahrer eines Transporters aus Bodenfelde fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl kein gültiger Versicherungsschutz für den Transporter bestand. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:08

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

    Einbeck (ots) - 37586 Dassel, OT Hoppensen, Hoppenser Allee Tatzeitraum: Do., 28.05.2026, 09:00 Uhr bis Mo., 15.06.2026, 16:00 Uhr Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein in der Hoppenser Allee abgestellter Pkw ( US-Oldtimer; Cadillac Seville) durch bislang unbekannte Täterschaft an drei Stellen mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren