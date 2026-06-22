POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau ( Fi )- In der Zeit von Samstag, 20.06.2026, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2026, 06:00 Uhr, kam es im Bereich der Katlenburg-Lindau zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein in der Northeimer Straße abgestellter Pkw durch bislang unbekannte Täterschaft auf der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der dadurch ...

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