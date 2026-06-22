PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, Sonntag, der 21.06.2026, 09:08 Uhr. Ein 43- jähriger Fahrer eines Transporters aus Bodenfelde fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl kein gültiger Versicherungsschutz für den Transporter bestand. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 11:08

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

    Einbeck (ots) - 37586 Dassel, OT Hoppensen, Hoppenser Allee Tatzeitraum: Do., 28.05.2026, 09:00 Uhr bis Mo., 15.06.2026, 16:00 Uhr Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein in der Hoppenser Allee abgestellter Pkw ( US-Oldtimer; Cadillac Seville) durch bislang unbekannte Täterschaft an drei Stellen mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 09:32

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei bittet um Hinweise

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau ( Fi )- In der Zeit von Samstag, 20.06.2026, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2026, 06:00 Uhr, kam es im Bereich der Katlenburg-Lindau zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein in der Northeimer Straße abgestellter Pkw durch bislang unbekannte Täterschaft auf der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der dadurch ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 09:31

    POL-NOM: Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Polizei bittet um Hinweise

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau (Fi) - Im Zeitraum von Samstag, 20.06.2026, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2026, 15:15 Uhr, kam es in dem Ortsteil Wachenhausen der Gemeinde Katlenburg-Lindau zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Vereinsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem dortigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren