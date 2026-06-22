POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, Sonntag, der 21.06.2026, 09:08 Uhr. Ein 43- jähriger Fahrer eines Transporters aus Bodenfelde fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl kein gültiger Versicherungsschutz für den Transporter bestand. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.
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