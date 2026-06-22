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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Einbeck (ots)

37586 Dassel, OT Hoppensen, Hoppenser Allee Tatzeitraum: Do., 28.05.2026, 09:00 Uhr bis Mo., 15.06.2026, 16:00 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein in der Hoppenser Allee abgestellter Pkw ( US-Oldtimer; Cadillac Seville) durch bislang unbekannte Täterschaft an drei Stellen mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hoppenser Allee gemacht haben, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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