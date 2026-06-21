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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Diebesgut und ohne Führerschein von der Polizei gestoppt

Einbeck (ots)

Northeim, Bundesstraße 3

Samstag, 20.06.2026, 15:30 Uhr Am 20.06.2026, gegen 15:30 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Northeim einen Pkw auf der Bundesstraße 3 zwischen Northeim und Einbeck. Bei der Kontrolle stellten die Beamten diverse neuwertige, teilweise originalverpackte Artikel in einem Gesamtwert von über 630EUR fest, für die keiner der vier männlichen Insassen einen glaubhaften Eigentumsnachweis erbringen konnte. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Spirituosen und Tabakerzeugnisse. Zusätzlich konnte diverses Werkzeug aufgefunden werden, wobei es sich möglicherweise um Tatmittel zu vorangegangenen Straftaten handelt. Da sämtliche Fahrzeuginsassen bereits einschlägig im Bereich der Eigentumskriminalität in Erscheinung getreten sind, wurde das etwaige Diebesgut zunächst als mögliches Beweismittel im Strafverfahren sichergestellt. Zusätzlich stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Anfangsverdachts des Bandendiebstahls wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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