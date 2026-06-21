PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Entwendung eines E-Bikes am Bahnhof Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Kreiensen, Bahnhofstraße dortiger Fahrradständer/ Skaterbereich - Samstag, 20.06.2026 17.30 Uhr - Sonntag, 21.06.2026 - 07.50 Uhr

Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wird im oben genannten Zeitraum am Bahnhof Kreiensen das EBike der Marke Fischer in der Farbe weiß/blau entwendet.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (kla)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 14:52

    POL-NOM: Aufbruch eines Kühlwagens und Diebstahl

    Uslar (ots) - Uslar, Kurze Straße 12, Samstag, 20.06.2026, 04:00 - 04:40 Uhr 37170 USLAR (fro) - In der Zeit, vom 20.06.2026, 04:00 -04:40 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Kühlwagen. Aus diesem entwendeten sie u. a. mehrere Getränkekisten und -fässer. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Uslar. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 14:31

    POL-NOM: PKW-Fahrerin unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken unterwegs

    Uslar (ots) - Volpriehausen, Bollertstraße, Freitag, 19.06.2026, 22:55 Uhr 37170 Uslar (fro) - Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wird der Polizei ein in Schlangenlinien fahrender PKW mit auffallend langsamer Geschwindigkeit auf der B 446, zwischen Lütgenrode und Hardegsen, Fahrtrichtung Hardegsen, gemeldet. Im weiteren Verlauf kann der PKW auf der B 241, a. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren