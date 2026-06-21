Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Entwendung eines E-Bikes am Bahnhof Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Kreiensen, Bahnhofstraße dortiger Fahrradständer/ Skaterbereich - Samstag, 20.06.2026 17.30 Uhr - Sonntag, 21.06.2026 - 07.50 Uhr

Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wird im oben genannten Zeitraum am Bahnhof Kreiensen das EBike der Marke Fischer in der Farbe weiß/blau entwendet.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (kla)

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