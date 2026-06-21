Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW-Fahrerin unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken unterwegs

Uslar (ots)

Volpriehausen, Bollertstraße, Freitag, 19.06.2026, 22:55 Uhr

37170 Uslar (fro) - Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wird der Polizei ein in Schlangenlinien fahrender PKW mit auffallend langsamer Geschwindigkeit auf der B 446, zwischen Lütgenrode und Hardegsen, Fahrtrichtung Hardegsen, gemeldet. Im weiteren Verlauf kann der PKW auf der B 241, a. H. der Ortschaft Lichtenborn und in Richtung Volpriehausen fahrend, durch eine Streife festgestellt werden. Das Fahrzeug wird schließlich in der Bollertstraße, kurz vor der Ortschaft Volpriehausen, angehalten und kontrolliert.

Aufgrund dessen, dass die 60-jährige Fahrerin Atemalkoholgeruch aufweist, wird eine entsprechende Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergibt einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Deshalb wird sie der Polizeidienststelle Uslar zugeführt, wo eine Blutprobenentnahme zum Zwecke der Beweissicherung durchgeführt wird. Weiterhin wird der Führerschein der Fahrerin sichergestellt und ihr wird die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

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