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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufbruch eines Kühlwagens und Diebstahl

Uslar (ots)

Uslar, Kurze Straße 12, Samstag, 20.06.2026, 04:00 - 04:40 Uhr

37170 USLAR (fro) - In der Zeit, vom 20.06.2026, 04:00 -04:40 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Kühlwagen. Aus diesem entwendeten sie u. a. mehrere Getränkekisten und -fässer.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Uslar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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