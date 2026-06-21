POL-NOM: Aufbruch eines Kühlwagens und Diebstahl
Uslar (ots)
Uslar, Kurze Straße 12, Samstag, 20.06.2026, 04:00 - 04:40 Uhr
37170 USLAR (fro) - In der Zeit, vom 20.06.2026, 04:00 -04:40 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Kühlwagen. Aus diesem entwendeten sie u. a. mehrere Getränkekisten und -fässer.
Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Uslar.
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