Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf dem Schulgelände der Oberschule Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim - Stettiner Straße 2 - Schulgelände der OBS Bad Gandersheim

Tatzeit: Donnerstag, 18.06.2026, 17.30 Uhr bis Freitag, 19.06.2026, 06.30 Uhr

In oben genanntem Zeitraum kam es auf dem Schulgelände der Oberschule Bad Gandersheim zu einer Sachbeschädigung. Bei dem überdachten Sitzbereich im hinteren Teil des Geländes wurde ein Massivholztisch, vermutlich mittels eines Einweggrills stark beschädigt. Zudem wurden im Nahbereich diverse Einkaufstaschen und Verpackungen von Grillgut aufgefunden.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 300 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. (Kla)

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