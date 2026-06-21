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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck, Salzderhelden

Sonntag, 21.06.2026, 04:15 Uhr Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle überprüften Beamte des PK Einbeck am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr einen PKW-Fahrer in Salzderhelden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Messwert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der 39-Jährige wurde zur Durchführung einer Blutprobenentnahme zur hiesigen Dienststelle verbracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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