POL-NOM: Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs
Einbeck (ots)
Einbeck, Salzderhelden
Sonntag, 21.06.2026, 04:15 Uhr Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle überprüften Beamte des PK Einbeck am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr einen PKW-Fahrer in Salzderhelden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Messwert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der 39-Jährige wurde zur Durchführung einer Blutprobenentnahme zur hiesigen Dienststelle verbracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und entsprechende Verfahren eingeleitet.
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