Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Seit mehreren Jahren ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Einbeck (ots)

Einbeck, Möncheplatz

Samstag, 20.06.2026, 14:20 Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Beamte des PK Einbeck am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr einen Pkw im Bereich des Möncheplatzes. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrzeugführer, der am selben Tag Geburtstag feierte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte diverse Male wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

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