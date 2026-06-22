Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Polizei bittet um Hinweise

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau (Fi) - Im Zeitraum von Samstag, 20.06.2026, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2026, 15:15 Uhr, kam es in dem Ortsteil Wachenhausen der Gemeinde Katlenburg-Lindau zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Vereinsheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Schützenhaus, indem eine Seiteneingangstür mit einem bislang unbekannten Gegenstand aufgehebelt wurde. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Regale durchwühlt.

Ein Entwendungsschaden konnte zum Zeitpunkt der polizeilichen Aufnahme nicht festgestellt werden. Schadenshöhe ca. 1000Euro

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Wachenhausen beobachtet haben, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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