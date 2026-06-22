Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau ( Fi )- In der Zeit von Samstag, 20.06.2026, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2026, 06:00 Uhr, kam es im Bereich der Katlenburg-Lindau zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein in der Northeimer Straße abgestellter Pkw durch bislang unbekannte Täterschaft auf der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Northeimer Straße gemacht haben, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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