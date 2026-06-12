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Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Pedelec-Training im Fahrrad-Fachhandel Löckenhoff + Schulte- Noch Plätze frei!

Paderborn (ots)

(md) Für das Pedelec-Training im Fahrrad-Fachhandel Löckenhoff + Schulte am 19. Juni um 10.00 Uhr sind noch Plätze frei. Die Kooperation zwischen dem Fahrradhändler und der Kreispolizeibehörde Paderborn richtet sich an Pedelec-Fahrende ab 50 Jahren und ist kostenfrei. Das Training umfasst fahrpraktische Übungen und die Vermittlung von technischem Grundwissen.

Die Kooperation beider Partner besteht seit 2025. Ziel ist, die Sicherheit von älteren Pedelec-Fahrenden im Kreis Paderborn zu erhöhen (vgl. Pressebericht vom 13. März: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5989995). Anmeldungen sind möglich per Telefon unter 05251 2881780 oder per E-Mail an info@loeckenhoff-paderborn.de.

Alle Informationen zu der Kooperation sowie zu den Terminen und den Anmeldemöglichkeiten finden Interessenten auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/termine-pedelectrainings.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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