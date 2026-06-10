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Polizei Paderborn

POL-PB: In den Gegenverkehr geraten und Auto beschädigt - Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Unfall auf der Borchener Straße in Paderborn ist am frühen Mittwochmorgen, 10. Juni, ein beteiligter Autofahrer vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 49-jährige Mann war gegen 02.50 Uhr mit einem Mercedes Benz stadteinwärts unterwegs, als ihm auf der anderen Fahrbahn ein Auto entgegenkam. Aus ungeklärter Ursache kam dessen Fahrer in den Gegenverkehr. Er touchierte den Mercedes seitlich und setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung der A33 fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der Gesamtschaden an dem Mercedes, der fahrbereit bliebt, beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und zu dem unbekannten Fahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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