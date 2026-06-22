POL-NOM: Einbruchdiebstahl - Zeugen gesucht
Uslar (ots)
Uslar, (go), Kurze Straße, (Parkplatz Modehaus), Samstag, der 20.06.2026, zwischen 04:10 Uhr und 04:34 Uhr. Unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss des Kühlwagens einer Uslarer Brauerei auf und entwendeten diverse Getränke. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
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