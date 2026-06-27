Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sexuelle Belästigung, Brände, Einbruch, Sachbeschädigung, körperliche Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Sexuelle Belästigung (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend ist es in der Reutlinger Innenstadt zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Gegen 21 Uhr wurde eine 14-Jährige in der Straße Unter den Linden, im Bereich der dortigen Brücke, von einer unbekannten Personengruppe angesprochen und bedrängt. Im weiteren Verlauf wurde sie aus der Gruppe heraus unsittlich angefasst, weshalb ein Zeuge die Polizei verständigte. Nach den flüchtigen Tätern wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnamen eingeleitet, was zur vorübergehenden Festnahme zweier 16- und 17-jähriger Tatverdächtiger führte. Sie sehen nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass es kurze Zeit zuvor, im Bereich des dortigen Kioskes, zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt zum Nachteil einer jungen, bislang unbekannten Frau gekommen sein soll. Zeugen, sowie die unbekannte junge Frau werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter 07121/942-3333 zu melden. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zu den weiteren Gruppenmitgliedern aufgenommen.

Metzingen (RT): Flächenbrand

Eine Wiesenfläche von rund 1.000 Quadratmetern ist am Freitagnachmittag bei Metzingen in Brand geraten. Ein Zeuge bemerkte den Brand gegen 14.25 Uhr, woraufhin die Feuerwehr in das Gewann Ob den Weg entsandt wurde. Der Flächenbrand, bei welchem auch mehrere Obstbäume in Mitleidenschaft gezogen wurden, konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Ob die Obstbäume durch das Brandereignis tatsächlich beschädigt wurden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Feuerwehr Metzingen war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt.

Eningen unter Achalm (RT): Brennender Gabelstapler

Am Freitagnachmittag ist auf einem Firmengelände in der Reutlinger Straße ein Gabelstapler in Brand geraten. Nach dem Starten des Fahrzeugs gegen 16.30 Uhr, konnte aus dem Motorraum aufsteigender Rauch und schließlich Feuer festgestellt werden. Der Brand konnte zunächst durch Löschversuche der Mitarbeiter und schließlich durch die hinzugerufene Feuerwehr Eningen gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Sonnenbühl (RT): Flächenbrand im Waldgebiet

Zum Brand einer etwa 50 Quadratmeter großen Fläche und einem Holzstapel ist es am späten Freitagabend bei Sonnenbühl-Genkingen gekommen. Der Brand in einem Waldgebiet westlich von Genkingen wurde der integrierten Leitstelle Reutlingen gegen 23.45 Uhr mitgeteilt, woraufhin der Brand von der Feuerwehr, welche mit mehreren Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, abgelöscht wurde. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vielzahl von PKW beschädigt

Am Freitagabend sind in der Cookstraße eine Vielzahl von PKW beschädigt worden. Gegen 19.45 Uhr wurde ein Zeuge von seinem Balkon aus auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei sechsjährige Kinder mittels Steinen mindestens 21 dort abgestellte Fahrzeuge beschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kinder wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Köngen (ES): In Wohnung eingebrochen

Am Freitag ist es in der Zeit von 11-23 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Ringstraße gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich mittels Aufhebelns einer Tür Zutritt in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses, durchwühlten mehrere Zimmer und erbeuteten schließlich Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Kriminaltechniker sicherten die zahlreichen Spuren am Tatort.

Rottenburg-Seebronn (TÜ): Große landwirtschaftliche Fläche in Brand geraten

Noch unklar ist die Ursache eines größeren Flächenbrandes, welcher sich am Freitagnachmittag bei Seebronn ereignet hat. Gegen 15.20 Uhr wurde über Notruf der Brand einer landwirtschaftlichen Fläche westlich von Seebronn, parallel zur Landesstraße 361, gemeldet. Die brennende Fläche von rund 8.000 Quadratmetern wurde von der Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften im Einsatz war, gelöscht. Durch das Feuer ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden.

Nehren (TÜ): Brand einer Grünfläche

Zu einem Flächenbrand bei Nehren sind am Freitagabend Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Gegen 18.10 Uhr wurde eine brennende Grünfäche im Bereich der Daimlerstraße gemeldet. Die Feuerwehr befand sich mit vier Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften im Einsatz und konnte die brennende, etwa 800 Quadratmeter große Fläche, zeitnah löschen. Ein Sachschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden.

Winterlingen (ZAK): Körperliche Auseinandersetzung beim Elfmeterturnier

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am späten Freitagabend bei einer Veranstaltung in Harthausen gekommen. Im Rahmen des sogenannten Elfmeterturniers kam es kurz nach 23.00 Uhr auf dem Gelände des Sportplatzes Harthausen in der Sonnenstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Nachdem diese geschlichtet wurden entflammte der Konflikt zwischen den alkoholisierten Beteiligten erneut, wobei eine 16-Jährige schlichtend eingriff. Im Zuge dessen wurde die 16-Jährige von einem noch unbekannten Mann verbal beleidigt. Daraufhin kam es zu einem Tumult, in dessen Verlauf ein 18-jähriger Mann einem weiteren Mann einen Faustschlag ins Gesicht versetzte und zudem der 16-Jährigen dermaßen stark ins Gesicht schlug, so dass diese zu Boden ging. Im Rahmen der polizeilichen Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der 18-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung noch eine weitere männliche Person geschlagen haben soll. Die Verletzten wurden vom hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort behandelt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

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