Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Betrugsdelikte, Fahrzeugbrand, Belästigung im Freibad

Reutlingen (ots)

Rotlicht missachtet

Die Missachtung des Rotlichts ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf dem Oskar-Kalbfell-Platz ereignet hat. Eine 75-Jährige stand gegen 14.50 Uhr an der roten Ampel auf der Altenburgstraße und wollte geradeaus in Richtung ZOB fahren. Nachdem sie ein Hupen wahrgenommen hatte, setzte sie ohne sich zu vergewissern, ob ihre Ampel inzwischen grün anzeigte, die Fahrt fort. In der Kreuzung kollidierte sie mit ihrem Audi A3 einen VW Kleinbus eines 28-Jährigen. Hierbei wurde der 91-jährige Beifahrer im Audi A3 eingeschlossen und leicht verletzt. Die Feuerwehr befreite den Senior. Anschließend wurde er durch den Rettungsdienst behandelt. Es entstand ein Sachschaden über 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Zwiefalten (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B312 / K6743 bei Zwiefalten. Gegen 16.25 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die K6743 von Zwiefalten-Hochberg in Richtung Gauingen. An der Einmündung zur B312 übersah er den 52 Jahre alten Fahrer eines VW Polo und missachtete dessen Vorfahrt. Aufgrund der Kollision stürzte der 16-Jährige, rutsche über die Fahrbahn und verletzte sich hierbei schwer. Kollisionsbedingt geriet der VW Polo ins Schleudern, drehte sich und kollidierte mit der Leitplanke. Aufgrund der Wucht wurde der Pkw über diese geschleudert, überschlug sich und kam neben der B312 auf dem Dach in einer Wiese zum Liegen. Der 52-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B312 musste für die Unfallaufnahme rund zwei Stunden voll gesperrt werden. (nf)

Nürtingen (ES): Belästigung von Badegästen im Freibad (Zeugenaufruf)

Zwei störende Badegäste haben am Donnerstagabend im Nürtinger Freibad zum Einsatz der Polizei geführt. Ein 26-Jähriger und sein 31 Jahre alter Begleiter wurden zuvor beobachtet, wie sie Badende belästigt und diesen aufdringlich nahegekommen sind. Zudem soll ein minderjähriges Mädchen im Wasser an Oberarm und Oberschenkel angefasst worden sein. Ein Zeuge stellte die Männer daraufhin zur Rede und informierte den Bademeister, welcher gegen 19.10 Uhr wiederrum die Polizei verständigte. Beide Männer, welche mit schwarzen Badehosen bekleidet waren, konnten vor Ort angetroffen werden. Sie verhielten sich gegenüber den Beamten unkooperativ, sodass sie zur weiteren Abklärung mit auf die Dienststelle kommen mussten. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.

Esslingen (ES): Zwei Verletzte nach einem Auffahrunfall

Zwei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend in Esslingen ereignet hat. Ein 24-Jähriger war gegen 19.50 Uhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Neckarstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Aufgrund Unachtsamkeit fuhr er auf den vor ihm fahrenden Smart eines 48-Jährigen auf, welcher wiederrum auf den vor ihm fahrenden VW Phaeton eines 25-Jährigen geschoben wurde. Der 48-Jährige und seine 25-jährige Mitfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Mercedes-Benz sowie der Smart waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 15.000 Euro. (nf)

Meßstetten (ZAK): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag in den Lautlinger Weg ausgerückt. Gegen 17.20 Uhr geriet ein Mercedes-Benz aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte so Schlimmeres. Der 51-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen und sich in Sicherheit bringen. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. (nf)

Haigerloch/Balingen (ZAK): Mehrere Betrugsdelikte/Telefonbetrüger kommt mehrfach zur Geldabholung

Im Laufe des Donnerstags sind im Zollernalbkreis zwei Senioren Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Am Nachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein unbekannter Mann per Telefon einen Senior in Balingen kontaktiert und sich hierbei als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Er gaukelte dem Senior vor, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und zur Abwendung einer Freiheitsstrafe eine Kaution bezahlt werden müsse. Der 87-Jährige schenkte der erlogenen Geschichte Glauben und händigte dem betrügerischen Abholer einen Geldbetrag aus. Wenig später rief eine Komplizin des Kriminellen erneut an, gab sich mit weinender Stimme als seine Tochter aus und bat um Bezahlung von weiterem Geld, weil der erste Betrag zur Freilassung nicht ausreichen würde. Nach einer weiteren Übergabe an einen zweiten Abholer flog der Betrug am Abend auf.

Etwa zeitgleich am Nachmittag wurde mit einer ebenso frei erfundenen Geschichte ein Senior in Haigerloch betrogen. Auch er übergab mehrere zehntausend Euro an einen Abholer, nachdem ihm zuvor wahrheitswidrig erzählt worden war, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und er nun eine Kaution bezahlen müsse. Am Spätnachmittag hatte der 84-Jährige seine Tochter erreicht, wonach der Betrug erkannt und die Polizei verständigt wurde. (tr)

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