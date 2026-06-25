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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Messer verletzt - Tatverdächtiger in Haft (Leinfelden-Echterdingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach einer Auseinandersetzung am Dienstagmittag (23.06.2026) ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen des Verdachts eines Ge-waltdelikts gegen einen 32-Jährigen. Diesem wird zur Last gelegt, einen 27-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen und am heutigen Tag einer Haftrichterin vorgeführt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es kurz vor 13 Uhr auf einem Wirtschaftsweg im Ortsteil Stetten aus noch unbekannten Gründen zwischen zwei Männern zunächst zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der 32-Jährige mit einem Messer dem 27-Jährigen Verletzungen zugefügt haben. Nachdem der Verletzte sich in Sicherheit gebracht hatte, wurde der Notruf gewählt. Der Tatverdächtige war zwischenzeitlich in ein Wohnheim in der Harthäuser Straße geflüchtet und konnte dort von den alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßlich verwendete Messer wurde beschlagnahmt. Der verletzte 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, welche er nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen konnte.

Der unter anderem wegen Gewaltdelikten bereits polizeibekannte, 32-jährige Afghane wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwochnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die polizeilichen Ermittlungen, unter anderem zu den Hintergründen des Streits, dauern an. (tr)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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