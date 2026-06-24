Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Radfahrer nach Sturz verstorben, Unfälle, Einbruch, Brand, Mit Messer verletzt

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In eine Kneipe in der Reutlinger Kaiserstraße ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Zwei bislang unbekannte Täter drangen kurz nach 1.30 Uhr gewaltsam über die Eingangstür ins Innere ein. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entnahmen die Geldboxen. Über die Höhe des entwendeten Bargelds liegen noch keine konkreten Angaben vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Pfullingen (RT): Garagenbrand

Zu einem Garagenbrand mussten die Rettungskräfte am Dienstagnachmittag in den Eninger Weg in Pfullingen ausrücken. Kurz vor 14.30 Uhr bemerkten Bewohner, dass Rauch aus ihrer mit dem Wohnhaus verbundenen Garage drang und verständigten die Feuerwehr. Dieser gelang es rasch, das Feuer in der Garage zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Lediglich durch den Rauch wurden ersten Erkenntnissen nach weitere Räumlichkeiten in Mitleidenschaft gezogen. Brandursächlich könnte ersten Ermittlungen nach ein zum Laden eingesteckter Pedelec-Akku gewesen sein. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 50.000 Euro. (ms)

Dettingen an der Erms (RT): Mit Messer verletzt

Ein Mann ist am Dienstagabend bei einem Streit in der Schneckenhofengasse in Dettingen leicht verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache waren kurz nach 20 Uhr mehrere Personen in Streit geraten. In dessen Verlauf soll ein 17-Jähriger ein Messer gezogen und einen 21 Jahre alten Mann bedroht haben. Im weiteren Verlauf soll er diesem eine kleine Schnittverletzung zugefügt haben. Für den 21-Jährigen war kein Rettungsdienst erforderlich. Der 17-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund seines Zustandes musste der Jugendliche in die psychiatrische Abteilung einer Klinik eingeliefert werden. (ms)

Köngen (ES): Unfall mit schwer verletztem Radfahrer

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagnachmittag in Köngen ein Radfahrer schwer verletzt worden ist. Ein 73-Jähriger war kurz nach 15.30 Uhr mit einem Smart in einer Fahrzeugschlange auf der Gottlieb-Daimler-Straße von der B 313 herkommend unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Schlosserstraße wollte er, wie die Fahrzeuge vor ihm, einen 83 Jahre alten Radfahrer überholen. Hierbei kam es zur Berührung zwischen dem Lenker des Trekkingrads und dem rechten Außenspiegel des Pkw. Daraufhin stürzte der Senior zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Radfahrer nach Sturz verstorben

In Kusterdingen ist am Dienstagabend ein Radfahrer gestürzt und kurze Zeit später in einer Klinik verstorben. Ersten Ermittlungen nach war gegen 22.30 Uhr ein 62-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Stützenweg von Mähringen in Richtung Immenhausen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen zu Fall kam und sich hierbei schwer verletzte. Aufgrund seiner Verletzungen konnte der Mann nicht selbständig aufstehen. Ein Passant stellte den Verletzten kurze Zeit später fest und verbrachte den 62-Jährigen mit Hilfe einer Bekannten in eine Klinik, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Hechingen (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwer verletzter Zweirad-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in eine Klinik gebracht werden. Der 22-Jährige befuhr kurz nach 18 Uhr mit einem Kleinkraftrad der Marke Yamaha die B 32 von Hechingen herkommend in Richtung Burladingen. In Schlatt kam der junge Mann vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidierte er mit einer Mauer und wurde von seiner Maschine abgeworfen. Der Schaden an seiner Yamaha wird auf 4.000 Euro geschätzt. Sie musste abgeschleppt werden. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Dotternhausen erlitten. Ein 29-Jähriger war gegen 15.30 Uhr von der Schloßstraße kommend nach links in die Schulstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 54 Jahre alten Radler. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde er von seinem Trekkingrad abgewiesen und schwer verletzt. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

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