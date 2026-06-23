Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall, Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Unfall mit mehreren Verletzten

Die Missachtung des Vorrangs ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Mittelstadt. Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Opel Corsa die B279 von Neckartenzlingen in Richtung Pliezhausen. Beim beabsichtigten Linksabbiegen in Richtung Mittelstadt übersah er den ebenfalls auf der B279 entgegenkommenden, vorrangsberechtigten 61 Jahre alten Fahrer eines VW Golf. Durch die Kollision wurden die beiden Männer und der 67-jährige Beifahrer des VW leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zum Abbinden auslaufender Betriebsstoffe rückte die Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus. (nf)

Hohenstein (RT): Vorfahrt missachtet

Auf der B312 bei Hohenstein ist es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung gekommen. Der 70-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters befuhr gegen 11.30 Uhr die Burgstraße aus Richtung Oberstetten kommend. An der Kreuzung zur B312 missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 58 Jahre alten Mercedes-Benz-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Sprinter in den Grünstreifen abgewiesen. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Pkw. Zum Abbinden auslaufender Betriebsstoffe rückte der Bauhof an die Unfallstelle aus. (nf)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer gestürzt (Zeugenaufruf)

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag auf der L1208 ereignet hat. Der 67-Jährige befuhr gegen 13.15 Uhr mit seiner R1200R die L1208 zwischen Echterdingen und Steinenbronn. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund einer Ölspur die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ölspur erstreckte sich bis nach Waldenbuch. Daher bittet das Polizeirevier Filderstadt Zeugen, welche Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug der Ölspur geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (nf)

Kemnat (ES): Arbeitsunfall mit Verletztem

Zu einem Arbeitsunfall in der Panoramastraße sind Rettungsdienst und Polizei am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ausgerückt. Dort konnte ein 56-Jähriger beim Verladen von Fenstern a dieses nicht mehr halten. Infolge kippte ein Fenster vom Fahrzeug auf den Mann, der hierdurch schwer verletzt wurde. Er kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

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