Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Balingen in Untersuchungshaft - Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen der Tat (Balingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zu den gemeinsamen Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 21.06.2026 / 17.42 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6298754) und vom 22.06.2026 / 12.15 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6299299)

Der 21-jährige Tatverdächtige, der am Sonntagabend aufgrund eines Zeugenhinweises identifiziert und festgenommen werden konnte, befindet sich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, soll es am frühen Sonntagmorgen (21.06.2026) vor einer Gaststätte in der Ebertstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Hierbei war ein 32-Jähriger durch massive Gewalteinwirkung so schwer verletzt worden, dass er am Sonntagabend seinen Verletzungen erlag. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wurde anschließend in eine Jus-tizvollzugsanstalt eingeliefert.

Das Kriminalkommissariat Balingen arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung des Tatgeschehens und bittet weiterhin um Hinweise. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Wahrnehmungen in Bezug auf das Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden.

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