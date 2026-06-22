Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Erfolgreiche Vermisstensuche, Badeunfall im Freibad, Tödlicher Bahnunfall

Reutlingen (ots)

Dettingen an der Erms (RT): Vermisste Person aufgefunden

Durch umfangreiche Suchmaßnahmen, in die zeitweise auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, ist am Sonntagabend ein Mann wohlbehalten durch einen Mantrailerhund des Rettungsdienstes aufgefunden worden. Vorausgegangen war eine Vermisstenmeldung eines Pflegeheims, nachdem das Fehlen eines 87-Jährigen bemerkt wurde. Der demente Mann wurde zunächst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (nf)

Sonnenbühl (RT): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwer verletzter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L 230 in eine Klinik geflogen werden. Ein 41-Jähriger war gegen 11.20 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito auf der Landstraße von Genkingen herkommend Richtung Traifelberg unterwegs. Als er zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw ansetzte, übersah der Vito-Lenker einen von hinten kommenden, 56 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker hatte bereits begonnen, die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem Kastenwagen zu verhindern, wich der Biker mit seiner Maschine nach links aus. Hierbei kam er auf den Grünstreifen und streifte einen Leitpfosten. Daraufhin verlor er in der abfallenden Böschung die Kontrolle über seine Kawasaki. Anschließend stieß der Kradlenker mit einem auf dem unterhalb der L 230 verlaufenden Feldweg stehenden Mini zusammen und kam im Anschluss auf dem Feldweg zum Liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 41-Jährige mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus gebracht. Das Motorrad und der Mini waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen des Tübinger Verkehrsdienstes wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die L 230 bis 15.20 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Eningen (RT): Unfall mit schwer verletztem Sozius

Ein Sozius ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Eningen schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes Tübingen nach befuhr ein 17-Jähriger mit einem Kleinkraftrad gegen 5.45 Uhr die Harretstraße. In einer Rechtskurve verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Zweirad und kam im Bereich der Brücke über die Arbach zu Fall. Hierbei wurde sein 20 Jahre alter Mitfahrer gegen das Brückengeländer geschleudert. Der Heranwachsende hatte keinen Helm getragen. Im Anschluss verständigte der Fahrer eine Bekannte, die sich um den Schwerverletzten kümmerte und flüchtete von Unfallstelle. Der 20-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Unfallverursacher konnte etwa zwei Stunden später von den Beamten ermittelt und angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 17-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,7 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. (ms)

Kirchheim (ES): Badeunfall im Freibad

Zu einem Badeunfall im Kirchheimer Freibad mussten am Sonntagabend die Rettungskräfte ausrücken. Kurz nach 18.30 Uhr ging in der Integrierten Leitstelle der Notruf aus dem Bad ein, dass ein kleines Kind gerade reanimiert würde. Daraufhin fuhren neben dem Rettungsdienst ein Notarzt sowie die Polizei vor Ort. Ersten Ermittlungen nach war ein zwei Jahre altes Mädchen zunächst unbemerkt in das 45 cm tiefe Planschbecken gelangt. Eine Verwandte bemerkte, dass das kleine Kind nicht an seinem Liegeplatz war und entdeckte die Kleine im Wasser. Anschließend holte sie das Kind aus dem Wasser und schrie um Hilfe. Zwei sich in der Nähe befindliche Männer begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die im Anschluss von Bediensteten des Freibads sowie einem sich zufällig dort aufhältlichen Arztes fortgesetzt wurden. Durch die Maßnahmen erlangte das Mädchen wieder das Bewusstsein und konnte anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht werden. Für die Angehörigen des Kindes kamen Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung vor Ort. (ms)

Lenningen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein Motorradfahrer musste nach einem Sturz am Sonntagabend in eine Klinik gebracht werden. Der 21-Jährige war gegen 18 Uhr auf seiner KTM auf der Gutenberger Steige bergabwärts unterwegs. In einer Rechtkurve verbremste sich der junge Mann und kollidierte aufgrund dessen mit der Leitplanke am linken Fahrbahnrand. Aufgrund der erlittenen Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Mann nachfolgend in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad beträgt schätzungsweise 5.000 Euro. (nf)

Rottenburg (TÜ): In Gegenverkehr geraten

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Sonntagabend in Rottenburg gekommen. Kurz vor 22 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem Audi A6 auf der B28 in Fahrtrichtung Rottenburg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Mercedes-Benz AMG eines 28-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn abgewiesen. Die junge Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sodass sie von der Feuerwehr befreit werden musste. Die durch den Unfall schwer verletzte Frau musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von circa 17.000 Euro. (nf)

Bisingen (TÜ): Frau von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Sonntagabend im Bereich zwischen Bisingen und Wessingen ereignet. Eine Frau hatte sich gegen 22.20 Uhr vor einen fahrenden Regionalzug begeben. Sie wurde daraufhin von dem Zug erfasst und getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Bahn konnte ihre Fahrt nach etwa zwei Stunden fortsetzen. (nf)

Balingen (ZAK): Betrunkener verursacht zwei Verkehrsunfälle

Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Pkw-Lenker hat am Sonntagvormittag in Balingen zwei Verkehrsunfälle verursacht. Der 43-Jährige war mit einem BMW X3 zunächst kurz vor elf Uhr auf der Eckenfelderstraße unterwegs und stieß beim Abbiegen gegen einen geparkten VW Golf. Obwohl der Fahrer von einer Zeugin auf den Unfall angesprochen wurde, verließ er sein Fahrzeug und lief weg. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Mann davongefahren. Gegen 11.45 Uhr befuhr der 43-Jährige mit seinem BMW die B 463 ortsauswärts. In einer Linkskurve kurz vor der Ausfahrt Weilstetten kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanke auf über 100 Meter Länge. Anschließend überquerte der BMW die Ausfahrtsspur und die angrenzende Grünfläche, auf der er ein Verkehrszeichen beschädigte. Auf der Auffahrt kam das Fahrzeug letztendlich stark beschädigt zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von knapp über drei Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Eine Fahrerlaubnis konnten ihm die Beamten nicht abnehmen, da er diese bereits abgeben musste. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 35.000 Euro und an den Leitplanken auf zirka 5.000 Euro. An dem VW Golf wird er auf 1.500 Euro geschätzt. (ms)

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