Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mann durch Schläge lebensgefährlich verletzt - Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat (Balingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Das Kriminalkommissariat Balingen sucht dringend Zeugen einer Tat, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Sonntagmorgen (21.06.2026) in Balingen ereignet hat und erst nachträglich zur Kenntnis der Polizei gelangt ist. Wie bislang bekannt, wurde bei einer Auseinandersetzung ein Mann lebensgefährlich verletzt. Den aktuellen Ermittlungen zufolge kam es gegen 3.30 Uhr vor einer Gaststätte im Kreuzungsbereich Ebertstraße / Spitalstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei ein 32-Jähriger durch Schläge lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Ein Unbekannter soll den Mann zu Boden geschlagen und ihn anschließend auch im Kopfbereich mit einem noch nicht identifizierten Gegenstand, möglicherweise mit einem Stuhl, massiv traktiert haben. Der Geschädigte musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und nachfolgend in eine Spezialklinik verlegt werden. Die Polizei wurde kurz vor sechs Uhr durch das Krankenhaus verständigt. Der Täter ist laut Personenbeschreibung dunkelhäutig, circa 170 bis 180 Zentimeter groß und hat schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem roten Oberteil oder möglicherweise mit einem roten Fußballtrikot.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden.

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