Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall, weitere schwere Unfälle mit Verletzten, Nachtrag zu Dachstuhlbrand, Auseinandersetzungen, Einbrecher festgenommen

Reutlingen (ots)

Nachtrag zu Dachstuhlbrand in Reutlinger Altstadt (Zeugenaufruf)

Wie bereits am 21.06.2026, 05.07 Uhr, berichtet, kam es am frühen Sonntagmorgen in der Kanzleistraße wegen eines Dachstuhlbrandes zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6298471)

Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Der Brandort wurde zudem für die weiteren polizeiliche Maßnahmen beschlagnahmt. Hierfür wurden durch die Technischen Betriebsdienste Reutlingen auch Teile der Kanzleistraße abgesperrt. Beim derzeitigen Kenntnisstand sind neben dem ursprünglich betroffenen Gebäude auch zwei weitere Häuser momentan nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohner konnten allesamt bei Angehörigen unterkommen. Der Gesamtschaden dürfte in den nächsten Tagen aufgrund der umfassenden Brandschäden noch erheblich nach oben korrigiert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Reutlingen mögliche Zeugen des Brandgeschehens, sich telefonisch unter der Rufnummer 07121/942-3333 zu melden.

Pfullingen (RT): Tödlicher Verkehrsunfall

Tödliche Verletzungen hat ein 80-jähriger Traktorfahrer am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Straße "Vor dem Urselberg" erlitten. Der 80-Jährige befuhr gegen 11 Uhr zunächst einen forstwirtschaftlichen Weg oberhalb der dortigen Skisprungschanze und bog dann auf Höhe der dortigen Skihütte in Gefällerichtung auf die Wiese eines abschüssigen Hangs ab. Auf halber Höhe des Abhangs lenkte er seinen Traktor nach links, woraufhin sich dieser überschlug. Hierbei wurde der 80-Jährige aus dem Traktor geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Unfallsachbearbeitung wurde noch vor Ort durch die Verkehrspolizeiinspektion Tübingen übernommen. Der Traktor älteren Baujahrs, welcher keinen Überrollbügel aufwies, musste im weiteren Verlauf durch die Feuerwehren Pfullingen und Reutlingen mit Unterstützung der Bergwacht geborgen werden. Der Sachschaden an dem Ackerschlepper beläuft sich auf ca. 500 Euro, aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde das zuständige Umweltamt verständigt. Hinweise auf Fremdverschulden oder technische Mängel ergaben sich im Verlauf der Ermittlungen bislang nicht.

Römerstein (RT): Zwei Verletzte nach Verpuffung

Wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt derzeit das Polizeirevier Metzingen gegen einen 48-Jährigen, nachdem dieser am Samstagabend in der Grabenstetter Straße bei einem Geburtstagsfest an einem Grill eine Verpuffung verursacht hat, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 48-Jährige war auf dem Geburtstag als Grillmeister engagiert worden. Während des Grillvorgangs verwendete er gegen 20.45 Uhr zum Flambieren des Desserts augenscheinlich hochprozentigen Alkohol. Dies führte zunächst zu einer Verpuffung und anschließend zu einer größeren Stichflamme. Eine etwa zwei Meter vom Grill entfernt stehende 39-jährige Frau erlitt durch die Stichflamme oberflächliche Brandverletzungen an den Armen. Nach erfolgter medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst konnte sie jedoch vor Ort bleiben. Das T-Shirt eines weiteren Gasts geriet aufgrund der Stichflamme in Brand. Der 39-Jährige erlitt Brandverletzungen im Kopfbereich und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Diese konnte der Verletzte nach ambulanter Behandlung zwischenzeitlich jedoch wieder verlassen.

Grabenstetten (RT): Bei Überholmanöver schwer verletzt

Am Samstagnachmittag ist es auf der K 6758 zwischen Böhringen und Grabenstetten zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person gekommen. Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 76-jähriger Volvo-Lenker die K 6758 von Böhringen kommend in Fahrtrichtung Grabenstetten. Bei einem Überholvorgang übersah der Volvo-Fahrer den entgegenkommenden Traktor eines 37-Jährigen. Um eine Kollision mit dem Traktor zu vermeiden, lenkte der 76-Jährige sein Fahrzeug in den Grünstreifen. Hier überfuhr er ein Wegweiserschild, welches herausgerissen und gegen einen hinter dem Traktor fahrend Pkw der Marke Saic eines 29-Jährigen geschleudert wurde. Im weiteren Verlauf kollidierte der Volvo mit einem Erdwall, woraufhin das Fahrzeug in Unfallendstellung zum Stehen kam. Bei dem Unfall zog sich der 76-Jährige schwerste Verletzungen zu und musste nach medizinischer Erstversorgung mittels eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik geflogen werden. Durch das umhergeschleuderte Schild wurde eine Fensterscheibe an dem Pkw der Marke Saic beschädigt, welcher von einem 29-Jährigen gelenkt wurde. In der Folge erlitt der 62-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen, welche durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt werden konnten. Der Volvo musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro

Ostfildern (ES): Handfester Streit zwischen mehreren Personen (Zeugenaufruf)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Herzog-Philipp-Platz in Ostfildern gekommen. Gegen 23.20 Uhr gerieten drei Besucher der dortigen Bar zunächst in verbale Streitigkeiten. Der Streit verlagerte sich in den Außenbereich, wo weitere Personen hinzustießen. Bei der nun entstehenden körperlichen Auseinandersetzung wurde ein 35-jähriger Beteiligter von einem bislang Unbekannten augenscheinlich mit einem Messer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum dem bislang nicht identifizierten Täter mit dem Messer ist nachfolgende Personenbeschreibung bekannt: ca. 185cm, bekleidet mit dunklem Anglerhut, kurzer beiger Hose, beigefarbenem Hemd und weißem Tanktop. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zum Tathergang übernommen. Zeugen, die Angaben zum noch unbekannten Beteiligten oder zum Hergang des Streits machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Rufnummer 0711/7091-3 zu melden.

Unterensingen (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Deutlich alkoholisiert war ein 48-Jähriger, der am Sonntagmorgen einen schweren Vekrehrsunfall verursacht hat. Der 48-Jährige befuhr gegen 0.30 Uhr mit einem Pedelec den parallel zur K 1219 befindlichen Rad- und Fußweg zwischen Zizishausen und Unterensingen in Richtung Unterensingen. Hinter ihm fuhr ein 14-jähriger Familienangehöriger mit seinem E-Scooter. Der 48-Jährige kam mit seinem Pedelec mutmaßlich, als er sich nach dem 14-Jährigen umdrehte, auf die von ihm aus gesehen linke Seite des Rad- und Fußwegs. Hierbei kam es zu einem Kontakt zwischen seinem Pedelec und dem Fahrrad eines entgegenkommenden 39-Jährigen. Der Pedelec-Lenker kam hierbei zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu, während der 39-jährige einen Sturz vermeiden konnte und unverletzt blieb. Auch der 14-jährige E-Scooter-Fahrer blieb unverletzt. Der 48-Jährige wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine umliegende Klinik verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten eine deutliche Alkoholisierung bei dem 48-jährigen Unfallverursacher festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht abschließend beziffert werden.

Altdorf (ES): Unfall unter Alkoholeinfluss

20.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Altdorf ereignet hat. Gegen 0.55 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem 5er-BMW die Kirchstraße und kollidierte kurz nach dem Ortseingang mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Up. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte VW mehrere Meter nach vorne geschoben, der BMW des Unfallverursachers drehte sich in Folge des Unfalls, nachdem mehrere Airbags ausgelöst hatten. Hierbei erlitt der 28-jährige Fahrer des BMW leichte Verletzungen. Durch das Polizeirevier Nürtingen wird aktuell noch geprüft, ob gegebenenfalls sogar noch ein weiterer geparkter Pkw in Folge des Zusammenstoßes durch den abgewiesenen BMW beschädigt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei einem darauffolgenden Atemalkoholtest wurde eine Alkoholisierung von weit über 1,5 Promille festgestellt, woraufhin sich der Unfallverursacher einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde zudem noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. Sowohl sein BMW als auch der VW Up mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird mit jeweils etwa 10.000 Euro beziffert.

Tübingen (TÜ): Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 20-jährigen Mann, der am Samstagmorgen nach einem Einbruch in eine Schule im Hägnach auf frischer Tat festgenommen werden konnte. Gegen 6.45 Uhr war die Polizei durch einen Zeugen, welcher verdächtigen Lärm aus der betroffenen Schule wahrgenommen hatte, über Notruf alarmiert worden. Auf Grund dessen wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen zur Tatörtlichkeit entsandt. Hier konnte der 20-Jährige in der Bibliothek der Schule festgestellt und festgenommen werden. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen hatte der Täter mittels eines Steins eine Fensterscheibe eingeworfen und war so in die Schule gelangt. Hier durchsuchte er mehrere Räume und entwendete Bargeld. Der Einbrecher wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Tübingen geführt.

Balingen (ZAK): Körperliche Auseinandersetzung endet mit Verkehrsunfallflucht

Am frühen Sonntagmorgen ist es gegen 1.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Balingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war zunächst ein 17-jähriger Beifahrer eines VW Passat mit einer weiteren Person in Streit geraten, in dessen Fortgang sich eine tätliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien entwickelte. Im weiteren Verlauf begab sich ein 46-Jähriger in Begleitung mehrerer Personen ebenfalls auf den Parkplatz. Der 46-Jährige schlug hierbei mehrfach auf die Motorhaube des VW Passat ein, in welchen sich der 17-jährige Beifahrer sowie der 19-jährige Fahrer bereits zurückgezogen hatten. Der 19-Jährige fuhr daraufhin umgehend vorwärts aus seiner Parklücke und stieß mit seiner Fahrzeugfront gegen den 46-Jährigen. Dieser erlitt durch den Aufprall am Pkw eine Verletzung an der Schulter und wurde durch den zwischenzeitlich verständigten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der 19-jährige Fahrer des VW Passat entfernte sich im Anschluss an die Kollision in unbekannte Richtung unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW Passat dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen geringer Sachschaden entstanden sein. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Albstadt (ZAK): Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten (Zeugenaufruf)

Am frühen Sonntagmorgen sind Kräfte des Polizeireviers Albstadt zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten in die Breslauer Straße ausgerückt. Eine Anwohnerin meldete gegen 3.50 Uhr über Notruf, dass sich zwei Personen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen würden. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen flüchteten die beiden Täter in Richtung Liegnitzer Straße. Den Tätern war es jedoch nicht gelungen, den Automaten zu öffnen. Der Sachschaden an dem Zigarettenautomaten wird jedoch mit etwa 1.000 Euro beziffert. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 165cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Sweatjacke mit Reißverschluss und einer langen hellblauen Schlaghose. Der zweite Täter war ebenfalls dunkel gekleidet. Beide trugen schwarze Masken und schwarze Handschuhe. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlung zum Aufbruchsversuch übernommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden.

Haigerloch (ZAK): Ein Verletzter nach Vorfahrtsverletzung

Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen auf der B 463 ereignet hat. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 85-jährige Smart-Fahrer die bevorrechtigte Bundesstraße von Gruol kommend in Fahrtrichtung Haigerloch-Stetten. An der Einmündung zur K 7113 wollte zeitgleich ein 47-jähriger Fahrer eines BMW auf die B 463 einbiegen und übersah hierbei den bevorrechtigten 85-jährigen Smart-Fahrer. Dabei kam es zu einem seitlichen Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen, in dessen Folge der Smart-Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Die Insassen im BMW blieben hingegen unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstrecke musste anlässlich der Verkehrsunfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell