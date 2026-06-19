Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche, verunglückter Gleitschirmpilot, Gefahrgut ausgetreten, Mann auf Balkon mit Waffe

Reutlingen (ots)

Nach Unfall schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwer verletzt wurde eine 70 Jahre alte Radlerin, die am Donnerstagmittag mit ihrem Damenrad in der Silberburgstraße gestürzt ist. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Die Dame kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet Zeugen und vor allem die Ersthelfer vor Ort, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (nf)

Reutlingen (RT): In Fachklinik eingeliefert

Am Freitagvormittag ist es in Reutlingen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 8.15 Uhr wurden die Beamten in die Gustav-Groß-Straße gerufen, da dort ein Mann mit einer Waffe auf seinem Balkon gesichtet wurde. Nach zunächst erfolgloser Kontaktaufnahme wurde die Wohnung im Zusammenwirken mit der Hundeführerstaffel gewaltsam betreten. Der 28 Jahre alte Mann konnte widerstandlos festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Druckluftwaffe handelte. Diese wurde sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch das Verhalten des Mannes niemand gefährdet. Der 28-Jährige wurde in eine Fachklinik eingeliefert. (nf)

Reutlingen (RT): Einbruch in Restaurant

In ein Restaurant in der Seestraße ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 22.20 Uhr und 10.20 Uhr drang ein Krimineller gewaltsam in die Räume ein und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand ein wenig Trinkgeld. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Walddorfhäslach (RT): In Geschäft eingebrochen

In ein Geschäft in Walddorf ist in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, sieben Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in den Laden in der Johannes-Majer-Straße. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete er Inventar und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Neuffen (ES): Gleitschirmflieger verunglückt

Ein 70-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag auf dem Startplatz am Neuffen mit seinem Gleitschirm verunglückt. Gegen 15.50 Uhr stürzte der Mann kurz nach dem Startversuch aus bislang unbekannter Ursache nach wenigen Metern zu Boden. Er wurde durch die Bergwacht aufgrund des unwegsamen Geländes geborgen und mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Freitagvormittag in der Tübinger Straße in Echterdingen ereignet. Gegen 10.40 Uhr kam es beim Rechtsabbiegen eines 43-jährigen Lkw-Lenkers zur Kollision mit einer 62 Jahre alten Radfahrerin, die rechts vorbeifahren wollte. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde die Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Lenningen (ES): Gefahrgut ausgetreten

Mit einem Großaufgebot sind die Einsatzkräfte am Freitagvormittag, gegen 10.50 Uhr, zu einem Unternehmen in der Daimlerstraße in Unterlenningen ausgerückt. Dort war es nach derzeitigem Kenntnisstand bei einem Pumpvorgang aus einem Container mit Wasserstoffperoxid zu einer chemischen Reaktion gekommen, worauf große Teile des Gefahrstoffs austraten. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert und weiträumig abgesperrt. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

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