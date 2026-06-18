PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeuge beschädigt, Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Reutlingen (ots)

Fahrzeuge zerkratzt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit vergangenem Sonntag (14.06.2026) gegen einen bislang unbekannten Täter, der im Gebiet Lerchenbuckel mindestens fünf Fahrzeuge zerkratzt hat. In der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr wurden in der Memmingerstraße und in der Aaraustraße die Pkw teilweise über die gesamte Länge beschädigt. Die Fahrzeuge waren hierbei ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (ms)

Reutlingen (RT): Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Gegen einen 47-Jährigen ermittelt seit Mittwochabend die Polizei. Der alkoholisierte Mann randalierte gegen 18.30 Uhr bei einem Spielplatz in der Nürtingerhofstraße, wodurch mehrere Kinder verängstigt wurden. Die von einem Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten wurden von dem aggressiven 47-Jährigen, der nicht zu beruhigen war, bedroht und später noch beleidigt. Der Mann musste daher zu Boden gebracht und geschlossen werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 11:05

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Trunkenheitsfahrt; Diebstahl

    Reutlingen (ots) - Radfahrer beim Handy benutzen gestürzt Leichte Verletzungen hat ein gestürzter Radfahrer am Mittwochabend in Betzingen erlitten. Der 29-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit einem Rennrad auf der Straße Im Dorf unterwegs. Zeugenangaben nach tippte der Radler während der Fahrt auf seinem Handy und verlor hierbei das Gleichgewicht. In der Folge stieß er gegen den Bordstein und fiel zu Boden. Der Verletzte ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 08:49

    POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach sechs Jahre altem Jungen aus Tübingen

    Reutlingen (ots) - Tübingen (TÜ): Vermisstes Kind wohlbehalten angetroffen Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.06.2026/01.16 Uhr Das seit gestern Nachmittag (17.06.2026) vermisste sechs Jahre alte Kind aus der Tübinger Südstadt konnte am Donnerstagmorgen wohlbehalten in Stuttgart angetroffen werden. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jungen wird ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 01:16

    POL-RT: Vermisstenfahndung nach sechsjährigem Jungen

    Reutlingen (ots) - Nach einem sechsjährigen Jungen aus Tübingen fahndet derzeit die Polizei mit einem Großaufgebot. Er hatte am Mittwoch, den 17.06.2026, vermutlich mit seinem Kinderfahrrad, gegen 14.00 Uhr, die elterliche Wohnung in der Tübinger Südstadt verlassen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte festgestellt werden, dass er sich am Tag seines Verschwindens, gegen 18.00 Uhr, im Volksgarten in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren