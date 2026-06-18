Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeuge beschädigt, Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Reutlingen (ots)

Fahrzeuge zerkratzt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit vergangenem Sonntag (14.06.2026) gegen einen bislang unbekannten Täter, der im Gebiet Lerchenbuckel mindestens fünf Fahrzeuge zerkratzt hat. In der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr wurden in der Memmingerstraße und in der Aaraustraße die Pkw teilweise über die gesamte Länge beschädigt. Die Fahrzeuge waren hierbei ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (ms)

Reutlingen (RT): Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Gegen einen 47-Jährigen ermittelt seit Mittwochabend die Polizei. Der alkoholisierte Mann randalierte gegen 18.30 Uhr bei einem Spielplatz in der Nürtingerhofstraße, wodurch mehrere Kinder verängstigt wurden. Die von einem Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten wurden von dem aggressiven 47-Jährigen, der nicht zu beruhigen war, bedroht und später noch beleidigt. Der Mann musste daher zu Boden gebracht und geschlossen werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

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