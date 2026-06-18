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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung nach sechsjährigem Jungen

Reutlingen (ots)

Nach einem sechsjährigen Jungen aus Tübingen fahndet derzeit die Polizei mit einem Großaufgebot. Er hatte am Mittwoch, den 17.06.2026, vermutlich mit seinem Kinderfahrrad, gegen 14.00 Uhr, die elterliche Wohnung in der Tübinger Südstadt verlassen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte festgestellt werden, dass er sich am Tag seines Verschwindens, gegen 18.00 Uhr, im Volksgarten in der Ebertstraße aufgehalten hat. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Eine hilflose Lage des Vermissten kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb nun auch öffentlich nach ihm gefahndet wird. Der Gesuchte ist etwa 130 Zentimeter groß und dunkelhäutig. Er ist mit einer beigen kurzen Hose, einem orangefarbenen T-Shirt, Sandalen aus Kunststoff und dunkelblauen Socken bekleidet. Er führt eventuell ein kleines Kinderfahrrad mit sich. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 bei der Polizei Tübingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Rilling

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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