Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Verkehrsunfälle, räuberischer Diebstahl, Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Frontalkollision mit Gegenverkehr (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer am Dienstagnachmittag bei Holzelfingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 41 Jahre alter Mann auf seinem BMW-Kraftrad gegen 17 Uhr die Holzelfinger Steige in Richtung Unterhausen. Unmittelbar nach dem Ortsausgang setzte er zum Überholen eines Autos an. Bereits innerhalb der Ortschaft hatte der Biker offenbar mehrere Fahrzeuge überholt. Während des Überholmanövers kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden VW-Golf einer jungen Frau, wodurch der Motorradfahrer abgewiesen wurde und stürzte. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste der schwerverletzte 41-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf circa 38.000 Euro summieren. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten rückte zur Fahrbahnreinigung die Straßenmeisterei aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten musste die Steige zeitweise voll gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Motorradfahrers möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (mr)

Ostfildern (ES): Einbruch in der Parksiedlung

In der Parksiedlung hat am frühen Mittwochmorgen ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Wohl in der Zeit zwischen 3.10 Uhr und 4.10 Uhr drang der Täter gewaltsam über ein Fenster in eine Gaststätte am Herzog-Philipp-Platz ein und brach dort auch zwei Automaten auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeutete der Kriminelle Bargeld. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Filderstadt (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Sielmingen verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand rannte der Neunjährige gegen 17.50 Uhr aus einer Hofeinfahrt auf die Reutlinger Straße und wurde vom Mercedes Vito eines 69-Jährigen erfasst, der in Richtung Bonlanden unterwegs war. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen musste der Junge vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Bargeld aus Kasse genommen

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei seit Dienstagnachmittag gegen einen 26-Jährigen. Diesem wird zur Last gelegt, kurz nach 17 Uhr in einer Apotheke in der Kingersheimer Straße in Hirschau Bargeld aus der Kasse entwendet zu haben. Der Mann wurde daraufhin von einem Zeugen bis zum Eintreffen der über Notruf alarmierten Polizeibeamten festgehalten. Hierbei soll der Tatverdächtige den Zeugen verletzt haben. Der 26-Jährige wurde zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Tübingen (TÜ): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Karlstraße ist die Polizei am Dienstagnachmittag gerufen worden. Dort soll ein 38-Jähriger gegen 17 Uhr versucht haben, einen 46-Jährigen, mit dem es zuvor wohl schon einen verbalen Streit gegeben hatte, mit einem Taschenmesser zu verletzten. Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen den Kontrahenten. Ernstlich verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der 38-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (mr)

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