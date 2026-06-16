Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Verkehrsunfälle mit teils schwerverletzten Personen, Körperverletzung, Betrüger unterwegs

Reutlingen (ots)

Frau fiel auf Liebesbetrüger herein (Warnhinweis) Eine Frau aus Reutlingen ist in den vergangenen Monaten das Opfer der Betrugsmasche Romance Scamming geworden. Die Geschädigte wurde im Januar diesen Jahres von einem angeblichen US-Soldaten angeschrieben. Aus diesem Kontakt, der über verschiedene Messenger-Dienste erfolgte, entwickelte sich mit der Zeit eine Beziehung. Im Verlauf der vermeintlichen Partnerschaft kam es mehrfach zu Geldtransfers durch Überweisungen. Der Mann hatte ihr wiederholt Notlagen vorgespielt und um Geld gebeten. Der Täter erbeutete hierdurch eine hohe fünfstellige Summe. Nachdem die Frau Zweifel bekommen hatte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Einen Warnhinweis zur Betrugsmasche Romance Scamming finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/ (ms)

Reutlingen (RT): Einbrecher in Innenstadt unterwegs

In der Reutlinger Innenstadt hat in den vergangenen Tagen wohl ein und derselbe Einbrecher sein Unwesen getrieben. Wie der Polizei im Laufe des Montagvormittags gemeldet wurde, hatte der Unbekannte erfolglos versucht, gewaltsam in eine Eisdiele in der Burgstraße, eine Bar in der Kanzleistraße sowie ein Restaurant in der Straße Obere Wässere einzudringen. Der hierbei insgesamt hinterlassene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall und Auseinandersetzung gesucht

Das Polizeirevier Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall und anschließenden Handgreiflichkeiten am Montagnachmittag in der Innenstadt. Ersten Ermittlungen nach war ein 34 Jahre alter Mann gegen 15.50 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Schelztorstraße in Richtung Schlachthausstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Fahrrad ebenfalls den Gehweg in dieselbe Richtung. Beim Passieren des Fußgängers soll sie diesen touchiert haben. Anschließend soll der Mann die Frau von ihrem Fahrrad gestoßen und auf sie eingeschlagen haben. Ein Passant kam der Frau zu Hilfe und konnte den 34-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die 39-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Fußgänger hatte ebenfalls leichte Verletzungen erlitten, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Versorgung. (ms)

Neuffen (ES): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L 1250 erlitten. Kurz vor 19.30 Uhr war ein 52 Jahre alter Mann mit einem Peugeot auf der Landesstraße in Richtung Neuffen unterwegs und wollte nach links auf den Verbindungsweg Wendenhof abbiegen. Nachdem er offenbar zunächst angehalten hatte, kam es beim Abbiegen zur Kollision mit einem entgegenkommenden 21-Jährigen auf einem Honda-Motorrad. Dabei wurde der junge Mann von seiner Maschine geschleudert. Er musste nach der Ersten Hilfe durch den Autofahrer sowie einer medizinischen Erstversorgung des Rettungsdienstes in eine Klinik eingeliefert werden. Eine Mitfahrerin im Peugeot erlitt einen Schock. Sie wurde vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mr)

Beuren und Erkenbrechtsweiler (ES): Senioren betrogen (Warnhinweis und Zeugenaufruf)

Gleich drei Senioren im Zuständigkeitsbereich des Polizeiposten Neuffen sind am Montagmittag Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. In einem Telefonat gab sich ein Krimineller als Mitarbeiter einer Bank aus und gaukelte den Senioren die frei erfundene Geschichte einer unberechtigten Abbuchung von deren Konten vor. Ins Gespräch verwickelt gaben die Senioren ihre PIN preis. Im weiteren Verlauf erschien ein Komplize des Anrufers bei den Senioren zu Hause und nahm die vermeintlich manipulierte Bankkarte an sich, mit welcher nachfolgend am Bankautomat jeweils Geld von mehreren tausend Euro abgehoben wurde. Der Polizeiposten Neuffen bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem circa 30 Jahre alten und sehr korpulenten Komplize nennen können, sich unter der Telefonnummer 07025/91169-0 zu melden. Der Mann hatte schwarzes Haar und trug zudem eine dunkle Hose und ein weißes Hemd. Informationen und Warnhinweise zum richtigen Umgang mit der PIN oder EC-Karten finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/ (nf)

Filderstadt (ES): Kind nach Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht

Ein Kind ist nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Bonlanden ins Krankenhaus gebracht worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr der Elfjährige mit seinem Mountainbike gegen 17.10 Uhr von einer Zufahrt über den Gehweg hinweg auf die Dietrich-Bonhoeffer-Straße, worauf er vom Kia eines 34-Jährigen erfasst wurde. Dieser hatte noch vergeblich versucht, auszuweichen. Der Junge wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte zu Boden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. (mr)

Dußlingen (TÜ): Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Blumenstraße ist in der Nacht zum Dienstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, drang der Unbekannte über ein Fenster ins Gebäude ein und entwendete einen Bedienungsgeldbeutel mit Wechselgeld. Außerdem brach er zwei Spielautomaten auf. Wieviel Geld daraus gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (mr)

Balingen (ZAK): Auseinandersetzung am Bahnhof

Auf dem Bahnhofsvorplatz ist es am Montagabend, kurz vor 20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten dort ein 35-Jähriger und sein 20-jähriger Bekannter mit zwei Männern im Alter von 24 und 56 Jahren in einen handfesten Streit, der in gegenseitigen Schlägen mündete. Zuvor soll der 35-Jährige die Musikbox des 24-Jährigen entwendet haben. Bis auf den Heranwachsenden erlitten alle Beteiligten augenscheinlich leichte Verletzungen. Der 24-Jährige musste außerdem in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzungsdelikte aufgenommen. (mr)

Hechingen (ZAK): Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag in Hechingen ereignet. Ein 76-Jähriger befuhr kurz nach 17 Uhr mit einem VW Golf die Bisinger Straße und wollte die K 7108 geradeaus in die Straße Brielhof überqueren. Hierbei missachtete der Golf-Fahrer die Vorfahrt eines 16 Jahre alten Jugendlichen, der mit seinem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße in Richtung Wessingen unterwegs war. Ersten Ermittlungen nach prallte der Zweiradlenker ungebremst gegen die Seite des Pkw und verletzte sich schwer. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto nach rechts abgewiesen und kollidierte noch mit einem Blumenkübel. Der 16-Jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 76-Jährige und seine 74 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen der Balinger Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. (ms)

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