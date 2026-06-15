Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände und Unfälle

Reutlingen (ots)

Brände in Ringelbach (Zeugenaufruf)

Auf der Terrasse einer Wohnung in der Sebastian-Kneipp-Straße in Ringelbach ist es am frühen Sonntagmorgen zu mehreren Bränden gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit zwischen zwei Uhr und sieben Uhr brannten dort unter anderem eine Markise, ein Hängesessel sowie ein angrenzender Busch. Die Flammen erloschen vor der Entdeckung und Meldung an die Polizei von selbst. Verletzt wurde niemand. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 1.000 Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Altbach (ES): E-Scooter-Fahrer verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen verletzt worden. Der 36-Jährige war kurz nach sieben Uhr auf der Schurwaldstraße unterwegs und kollidierte mit einem stehenden Pkw, dessen Lenker gerade in ein Grundstück fahren wollte. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden, während der Scooter noch gegen einen geparkten Wagen stieß. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde der Gestürzte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden dürfte sich auf circa 10.000 Euro belaufen. (mr)

Balingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Mercedes-Lenker ist am Montagmittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 30-Jährige befuhr gegen 12.10 Uhr die L 440 von Weilstetten herkommend in Richtung Tieringen und überholte zwischen zwei Kehren einen anderen Pkw. Im Kurvenbereich verlor der Mann dann die Kontrolle über das Fahrzeug, das nach rechts in den Grünstreifen geriet und mit der Böschung kollidierte. Der 30-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell